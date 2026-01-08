Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν πρέπει να ανησυχούμε – Δεν νομίζω πως το βάζει εύκολα κάτω»

Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έγινε γνωστό πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται στο νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή (4/1). Ο Μάκης Δελαπόρτας βγήκε τηλεφωνικά στο «Στούντιο 4» σήμερα, και μιλώντας με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ανέφερε πως η αγαπημένη καλλιτέχνις είναι καλά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να ανησυχούμε».

Μιλώντας για την Ζωζώ Σαπουντζάκη, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε πως: «Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Πριν από τέσσερις-πέντε ημέρες περίπου, είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί της, ήταν να βρεθούμε, ήταν πολύ χαρούμενη. Η Ζωζώ παιδιά είναι η Ζωζώ, έτσι όπως την ξέρουμε στη σκηνή είναι και στο σπίτι.

Η Ζωζώ όταν πας στο σπίτι θα σηκωθεί, θα σου τραγουδήσει, θα σου χορέψει. Βέβαια τώρα έχει και κάποια κινητικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, αλλά δεν νομίζω πως η Ζωζώ το βάζει εύκολα κάτω».

«Είναι πολύ καλά»

«Έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο, έχω άμεση επικοινωνία με την Σταυρίνα που είναι δίπλα της. Αυτή η γυναίκα, να την έχει ο Θεός καλά, γιατί είναι ο φύλακας άγγελός της.

Για κάποιο περίεργο λόγο, γιατί έχω ζήσει και όλους αυτούς τους πολύ σπουδαίους και σημαντικούς, όταν έσβησαν τα φώτα για πολλούς από αυτούς υπήρχε και μία απομόνωση και όλα αυτά. Πάντα όμως υπήρχε τελικά ένας φύλακας άγγελος που ήταν δίπλα τους και έτσι “έφυγαν” όμορφα και ωραία», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε ότι: «Η Ζωζώ τώρα έχει δίπλα της την Σταυρίνα, που είναι πραγματικά ο φύλακας άγγελός της! Μόλις είδε η Σταυρίνα λοιπόν πως της Ζωζώς το οξυγόνο έπεσε, αμέσως ενημέρωσε γιατρούς και την πήγε στο νοσοκομείο, και καλά έκανε. Μαθαίνω σήμερα πως το οξυγόνο της Ζωζώς είναι 97, είναι πολύ καλά».