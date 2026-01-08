Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν πρέπει να ανησυχούμε – Δεν νομίζω πως το βάζει εύκολα κάτω»

Σύνοψη από το

  • Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται στο νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή.
  • Ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας τηλεφωνικά στο «Στούντιο 4», ανέφερε πως η αγαπημένη καλλιτέχνις είναι καλά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να ανησυχούμε».
  • Η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε όταν έπεσε το οξυγόνο της, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 97 και είναι πολύ καλά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έγινε γνωστό πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται στο νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή (4/1). Ο Μάκης Δελαπόρτας βγήκε τηλεφωνικά στο «Στούντιο 4» σήμερα, και μιλώντας με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ανέφερε πως η αγαπημένη καλλιτέχνις είναι καλά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να ανησυχούμε».

Μιλώντας για την Ζωζώ Σαπουντζάκη, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε πως: «Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Πριν από τέσσερις-πέντε ημέρες περίπου, είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί της, ήταν να βρεθούμε, ήταν πολύ χαρούμενη. Η Ζωζώ παιδιά είναι η Ζωζώ, έτσι όπως την ξέρουμε στη σκηνή είναι και στο σπίτι.

Η Ζωζώ όταν πας στο σπίτι θα σηκωθεί, θα σου τραγουδήσει, θα σου χορέψει. Βέβαια τώρα έχει και κάποια κινητικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, αλλά δεν νομίζω πως η Ζωζώ το βάζει εύκολα κάτω».

«Είναι πολύ καλά»

«Έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο, έχω άμεση επικοινωνία με την Σταυρίνα που είναι δίπλα της. Αυτή η γυναίκα, να την έχει ο Θεός καλά, γιατί είναι ο φύλακας άγγελός της.

Για κάποιο περίεργο λόγο, γιατί έχω ζήσει και όλους αυτούς τους πολύ σπουδαίους και σημαντικούς, όταν έσβησαν τα φώτα για πολλούς από αυτούς υπήρχε και μία απομόνωση και όλα αυτά. Πάντα όμως υπήρχε τελικά ένας φύλακας άγγελος που ήταν δίπλα τους και έτσι “έφυγαν” όμορφα και ωραία», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε ότι: «Η Ζωζώ τώρα έχει δίπλα της την Σταυρίνα, που είναι πραγματικά ο φύλακας άγγελός της! Μόλις είδε η Σταυρίνα λοιπόν πως της Ζωζώς το οξυγόνο έπεσε, αμέσως ενημέρωσε γιατρούς και την πήγε στο νοσοκομείο, και καλά έκανε. Μαθαίνω σήμερα πως το οξυγόνο της Ζωζώς είναι 97, είναι πολύ καλά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

Αγρότες: «Ναι» στην πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Νέο επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τη χορήγησή του

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:27 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το βρεφικό δωμάτιο της κόρης της

Το 2026 θα είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτ...
16:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Βόγλης: «Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», λέει ο γιος του

Τον Απρίλιο του 2016 ο Γιάννης Βόγλης άφησε την τελευταία του πνοή, με την είδηση του θανάτου ...
13:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Μπάσης: Αυτό είναι το νέο του τραγούδι που θα ακουστεί στη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς»

Ο Δημήτρης Μπάσης συναντά ξανά δισκογραφικά τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι...
12:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 13 κιλά στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου – Οι γιατροί με αγχώνουν»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, προχώρησε σε μια πιο προσωπική...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι