Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Σύνοψη από το

  • Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.
  • Η ηθοποιός ένιωσε έντονη αδιαθεσία στο σπίτι της, με το οξυγόνο της να πέφτει στο 82, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο.
  • Φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη δήλωσε ότι σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της, μεταφέροντας τα λόγια των γιατρών πως «ζει δύο φορές και είναι μια χαρά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρισκόταν στο σπίτι με φίλους της όταν ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία, με το οξυγόνο της να πέφτει στο 82.

Αμέσως, ο προσωπικός της γιατρός είπε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη και στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη μίλησε στην εκπομπή, τονίζοντας πως σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά» σημείωσε.

