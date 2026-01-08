Γιώργος Τσίπρας: «Καρφιά» κατά του Νικόλα Φαραντούρη – «Περίεργο, δεν του φαινόταν, καθόλου πολιτικάντης…»

  • Αιχμές κατά του Νικόλα Φαραντούρη άφησε ο Γιώργος Τσίπρας, με αφορμή τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.
  • Ο κ. Τσίπρας σχολίασε με ειρωνικό τόνο ότι ο Φαραντούρης «στην τηλεόραση έδειχνε σεμνός, μετριόφρων, ποτέ δεν μιλούσε για το εαυτό του», προσθέτοντας «περίεργο, δεν του φαινόταν…».
  • «Πέρασε από τα γραφεία υπουργών της ΝΔ, τοποθετήθηκε σε διάφορα πόστα, τριβόταν με ΠΑΣΟΚ, εκτοξεύτηκε από τον Α. Τσίπρα μετά τις πρώτες εκλογές 2023 και έγινε φουλ ΣΥΡΙΖΑ, όταν επικράτησε ο Κασσελάκης φουλ Κασσελάκης…» ανέφερε μεταξύ άλλων.
Αιχμές κατά του Νικόλα Φαραντούρη άφησε ο Γιώργος Τσίπρας με αφορμή τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα που προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού.

«Περίεργο, δεν του φαινόταν… Στην τηλεόραση έδειχνε σεμνός, μετριόφρων, ποτέ δεν μιλούσε για το εαυτό του, άνθρωπος με πεποιθήσεις και αρχές, δεν πήγαινε κάθε φορά όπου φυσούσε ο άνεμος, καθόλου πολιτικάντης. Φαίνεται και από τη φωτό. Και η πορεία του λιτή», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.

«Πέρασε από τα γραφεία υπουργών της ΝΔ, τοποθετήθηκε σε διάφορα πόστα, τριβόταν με ΠΑΣΟΚ, εκτοξεύτηκε από τον Α. Τσίπρα μετά τις πρώτες εκλογές 2023 και έγινε φουλ ΣΥΡΙΖΑ, όταν επικράτησε ο Κασσελάκης φουλ Κασσελάκης, εκλέγεται ευρωβουλευτής και παύει να αναφέρει τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, κάτι σε Ανεξάρτητος Συνεργαζόμενος, ξηλώνεται ο Κασσελάκης και διεκδικεί το πόστο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά κοντοστέκεται να δει πού θα κάτσει η μπίλια ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, σίγουρα και άλλους, όταν δρομολογείται κίνηση Τσίπρα φουλ Τσιπρικός και τώρα γοητεύεται από το νέο κόμμα Καρυστιανού. Α, όταν κορυφωνόταν η ενεργειακή ακρίβεια στην ερώτηση τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα απαντούσε τι δεν κάνει η Ευρώπη και όταν κορυφωνόταν η γενοκτονία στη Γάζα ασχολούνταν κυρίως με το δράμα των χριστιανών στη Συρία, καθότι Έλλην πατριώτης πάνω απ’ όλα. Το λες και ανώτατο στάδιο της δηθενιάς του παλιού ορθόδοξου ΣΥΡΙΖΑ. Και διηγώντας τα να κλαις…»  προσθέτει.

12:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

