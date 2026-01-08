Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Παπαδάκη: «Είναι ο πρώτος θρύλος που αποχωρεί από την τηλεόραση»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε «παγωμένος» από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας πως είναι ο πρώτος «θρύλος» της ελληνικής τηλεόρασης που φεύγει από τη ζωή.

«Δεν έχω ακόμα τα λόγια να το περιγράψω έτσι όπως θέλω και ίσως θέλω να μην είναι τόσο νωπό αυτό που έχει συμβεί, θέλω να αφήσω να περάσει λίγο ο χρόνος για να περιγράψω μια τηλεοπτική κατάσταση που ίσως να την καταλαβαίνουμε στην αρχή μόνο εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ο πρώτος θρύλος που αποχωρεί από την τηλεόραση…Θα παραμείνει θρύλος ο Γιώργος Παπαδάκης…Μέσα μου νιώθω ότι είναι ένα τέλος που δε θα ήθελα να είναι έτσι» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Με τον Γιώργο ζήσαμε ωραίες και παράξενες στιγμές, γιατί όταν ζούσε στην Πεντέλη τα σπίτια μας ήταν σε μια απόσταση 500 μέτρων…Αυτό που έβλεπα κάθε φορά, ήταν ότι ο Γιώργος ήταν αυτό που έβλεπα και μπροστά στην τηλεόραση…Ίσως αυτό το είδος δημοσιογραφίας να μην το ξανασυναντήσουμε… Η αύρα του στο διπλανό γραφείο θα υπάρχει πάντα…Είναι πρωτοφανές που όλη η Ελλάδα έχει στενοχωρηθεί…» ανέφερε ο παρουσιαστής.