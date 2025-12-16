Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι μια χαρά – Σύντομα θα επανέλθει» λέει στενή φίλη της θρυλικής ηθοποιού

  • Η Ζωζώ Σαπουντζάκη απέχει τον τελευταίο καιρό από την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, γεγονός που πυροδότησε φήμες και σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας της θρυλικής πρωταγωνίστριας.
  • Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στενή φίλη της ηθοποιού, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ξεκαθάρισε πως «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Ζωζώ είναι μια χαρά». Η απουσία της οφείλεται σε περιπέτεια υγείας του συντρόφου της.
  • Η ίδια διαβεβαίωσε πως «Πολύ σύντομα θα επανέλθει» και πως «και τώρα που μιλάμε είναι δίπλα μου και είναι μια χαρά».
Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ζωζώ Σαπουντζάκη
Φωτογραφία: zwzw_sampoutzaki_official/ Instagram

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη απέχει τον τελευταίο καιρό από την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, γεγονός που πυροδότησε φήμες και σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας της θρυλικής πρωταγωνίστριας του ελληνικού κινηματογράφου.

Η στενή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία εδώ και πολλά χρόνια επιμελείται την εικόνα της, μίλησε το πρωί της Τρίτης (16/12) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ξεκαθάρισε τους λόγους που η ηθοποιός απέχει τελευταία από τις δημόσιες εμφανίσεις.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Ζωζώ είναι μια χαρά. Ο σύντροφός της είχε μια περιπέτεια υγείας, μπήκε στο νοσοκομείο και βγήκε. Τώρα είναι στο σπίτι και δεν έχει τη δυνατότητα να βγαίνει έξω για φαγητό. Η ψυχολογία της Ζωζώς επηρεάστηκε πάρα πολύ γιατί μέσα σε έξι μήνες πέρασε δύο φορές μια περιπέτεια υγείας και κάθε φορά είναι στην ανάρρωση και εγώ και η Ζωζώ μένουμε μέσα. Αυτό στέρησε τις βραδινές τους εξόδους», ανέφερε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

«Πολύ σύντομα θα επανέλθει. Είναι μια χαρά. Και τώρα που μιλάμε είναι δίπλα μου και είναι μια χαρά», κατέληξε.

13:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

