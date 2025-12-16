Κεραμέως: Από σήμερα λειτουργεί πιλοτικά το «ΕΡΓΑΝΗ 2» – Τέσσερα θετικά νέα για τους συνταξιούχους

Tην έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος «Εργάνη» 2 ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

«Στις 16 Φεβρουαρίου εξαφανίζεται το Εργάνη 1 άρα μπαίνει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Εργάνη 2 και από σήμερα ξεκινά μια εκτενής πιλοτική εφαρμογή για εξοικείωση», είπε η Νίκη Κεραμέως και αναφερόμενη στον εκσυγχρονισμό του συστήματος τόνισε: «Απαιτείται ένα αντί για τέσσερα έγγραφα που απαιτούνταν για πρόσληψη», ανέφερε μιλώντας

Τέσσερα «καλά νέα για τους συνταξιούχους» επεσήμανε η υπουργός Εργασίας:

  • Ήδη υλοποιήθηκε η μόνιμη ενίσχυση και 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι έχουν λάβει τα 250 ευρώ.
  • Στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα λάβουν συντάξεις οι δικαιούχοι και θα διαπιστώσουν την αύξηση κατά 2, 4% που ξεπερνάει το 16% αν υπολογιστεί σωρευτικά με τις αυξήσεις των 4 ετών.
  • Το βασικό αίτημα κατάργησης της Προσωπικής Διαφοράς υλοποιείται. Η κατάργηση θα είναι οριστική το 2027 και ήδη έχει μειωθεί ώστε όλοι από τη σύνταξη Ιανουαρίου να δουν αύξηση.
  • Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό ωφελεί οριζόντια την κοινωνία κι έχει μικρότερες παρακρατήσεις για συνταξιούχους.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι οι υπερωρίες το 2025 αυξήθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024 σχετικά με τη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων.

«Οι αποδοχές μάλιστα αυξήθηκαν κατά 48% και η μεγαλύτερη συμμόρφωση απέφερε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων που επιστρέφεται στην κοινωνία», τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Περιθώρια βελτίωσης στην κάλυψη με συλλογικές συμβάσεις

Άμεσα με ΚΥΑ θα ανακοινωθεί ο οδικός χάρτης των μέτρων 5ετίας που περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και στις αρχές του 2026 θα τεθεί στη Βουλή, είπε η κυρία Κεραμέως προσθέτοντας ότι πρόκειται για ιστορική συμφωνία. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο ποσοστό κάλυψης με συλλογικές συμβάσεις ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αγροτικό, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι:«Εχουμε θεσμοθετήσει μόνιμες ρυθμίσεις ενίσχυσης των αγροτών. Κανείς δεν αρνήθηκε το διάλογο. Ο αρμόδιος Υπουργός είπε σε όλους τους τόνους ελάτε να συζητήσουμε»

11:10 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

