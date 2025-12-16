Χάος σε σχολείο της Γλυφάδας: Βάζουν φωτιά σε αίθουσες και πετάνε θρανία από σκάλες – ΒΙΝΤΕΟ

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν μέσα σε σχολείο της Γλυφάδας. Συγκεκριμένη ομάδα ατόμων νεαρής ηλικίας, βάζει φωτιά σε αίθουσες, πετά θρανία από τις σκάλες και προχωρά σε βανδαλισμούς του κτιρίου.

«Μέσα σε 3 μέρες 7 εστίες πυρκαγιάς, έχουμε θρανία που φεύγουν από ορόφους και παίρνουν σκάλες και όποιον βρεθεί», λέει στο Star γονέας παιδιού από το σχολείο.

«Πέταξαν ένα θρανίο από τη δεύτερη σκάλα και η κοπέλα ανέβαινε και της ήρθε το θρανίο στο χέρι. Η πλάκα έχει φτάσει σε σημείο επικινδυνότητας», προσθέτει μαθήτρια.

Από τα παράθυρα του σχολείου – όταν δεν εκσφενδονίζονται γλάστρες – βγαίνουν καπνοί από τους εμπρησμούς. Πέφτουν μέχρι και πυροτεχνήματα. «Είχαμε βγει για διάλειμμα και ακούστηκαν πυροτεχνήματα, σφυρίχτρες, ανεβήκαμε πάνω για μάθημα μας ειδοποίησαν να μείνουμε κάτω γιατί μύριζε. Εγώ ανέβηκα πάνω υπήρχε πολύ καπνός, δε μπορούσα να αναπνεύσω, είχα τάσεις για εμετό».

«Η διευθύντρια δεν κάνει κάτι γι’ αυτό, να βρει να τιμωρήσει τα παιδιά απλά το αφήνει, της είχε ζητηθεί να αποβληθούν, γύρισε και είπε αυτό το μέτρο της αποβολής δεν είναι παιδαγωγικό», τόνισε η Γιάννα Κόλλια, πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.