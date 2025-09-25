Μάκης Δελαπόρτας: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε πικραμένη» – Τι αποκάλυψε για την «κόντρα» της με την Τζένη Καρέζη

Enikos Newsroom

lifestyle

Μάκης Δελαπόρτας

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την στενή σχέση που είχε μαζί της μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάκης Δελαπόρτας που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 την Πέμπτη (25/9).

Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Η απώλεια της είναι μια πληγή που δεν κλείνει για μένα»

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και βιογράφος μεγάλων ονομάτων του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου αναφέρθηκε στην πικρία με την οποία έφυγε από τη ζωή η εθνική μας σταρ.

Ο Μάκης Δελαπόρτας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Αλίκη έλεγε πως “οταν φύγω, θα ειπωθούν για μένα και θα λεχθούν τα πιο σημαντικά που δεν λέγονται τώρα”. Έφυγε με μια πίκρα η Αλίκη, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι “ποιοτικοί” του θεάτρου ενώ αυτά που έκανε ήταν άκρως καλλιτεχνικά και ποιοτικά».

«Ένιωθε ότι δεν είχε τη θέση που της αξίζει, καλλιτεχνικά. Θυμάστε και ένα βίντεο που υπάρχει όπου πήγαινε να δώσει ένα βραβείο, η γαλαρία επάνω φώναζε και τους απάντησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ήξερε ότι σε μια αίθουσα ήταν όλοι θαυμαστές της και μου έλεγε ότι “και αυτοί που λένε ότι με μισούν, μια κρυμμένη φωτογραφία στο συρτάρι θα έχουν δική μου”. Δεν ξέρω σήμερα, αν ζούσε, πώς θα αισθανόταν», συνέχισε ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Νομίζω όμως ότι έχει κατασταλάξει το κοινό για την Αλίκη. Η Αλίκη είναι αυτή που είναι, όπως είναι και όλοι αυτοί που πέρασαν» συμπλήρωσε, ακόμα, ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε και στην «κόντρα» που υπήρχε μεταξύ Αλίκης Βουγιουκλάκη και Τζένης Καρέζη λέγοντας πώς ήταν περισσότερο μια… κατασκευασμένη αντιπαλότητα που εξυπηρετούσε και τους σκοπούς των τότε lifestyle μέσων.

