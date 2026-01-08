Βουλή: Κόντρα Καιρίδη-Μάντζου για το πακέτο στήριξης στους αγρότες και την ισχύ του διεθνούς δικαίου

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής, νωρίτερα σήμερα, και η κριτική του, εφ΄ όλης της ύλης της κυβερνητικής πολιτικής, προκάλεσε την αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνησή μας το 2019 παρέλαβε ένα καθεστώς όπου οι αγρότες πλήρωναν όλον τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Και ήμασταν εμείς αυτοί που το 2022, τον επιστρέψαμε στους αγρότες», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, απαντώντας στις επικρίσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Πάμε τώρα σε ένα νέο σύστημα ώστε να μην υπάρχει επιστροφή, αλλά από την αρχή στην αντλία οι αγρότες να παίρνουν το φθηνό πετρέλαιο -η μόνη παραγωγική τάξη στη χώρα που δεν πληρώνει τον ΕΦΚ- και αυτό δείχνει την ιδιαίτερη φροντίδα μας για την ύπαιθρο», είπε ο κ. Καιρίδης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση φέρνει την ειδική πλατφόρμα που θα αποτρέπει το λαθρεμπόριο, χάρη στην ψηφιοποίηση του κράτους, για να είναι δυνατή η επιστροφή στην αντλία, από το Νοέμβριο του 2026. Για το αγροτικό ρεύμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε καθεστώς χωρίς έκπτωση στο αγροτικό ρεύμα και το πήγε στα 9,2 λεπτά, «που είναι το χαμηλότερο στην Ελλάδα», για οποιαδήποτε κατηγορία, χονδρική, λιανική, και τώρα το πάει στα 8,5 λεπτά, όταν καμία άλλη παραγωγική δραστηριότητα δεν έχει αυτό το «φθηνό» ρεύμα. «Φθηνό πετρέλαιο, φθηνό ρεύμα… λοιπόν και ενώ γνωρίζετε καλά ότι υπάρχουν θέματα με τον ανταγωνισμό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και συνέστησε στον κ. Ανδρουλάκη να είναι προσεκτικότερος, δεδομένης και της θητείας του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αναφερόμενος τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καιρίδης είπε ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το 2025, και είναι 3,8 δισ., 15% υψηλότερα από το 2024, ενώ για τα λιγότερα χρήματα που διατέθηκαν στη βασική ενίσχυση, σχολίασε ότι αυτό συμβαίνει επειδή «έφυγαν τα λαμόγια από τη….μέση» και μάλιστα αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των τίμιων αγροτών.

«Να καλέσω τον αξιότιμο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει δύο λόγια για το διεθνές δίκαιο. Γιατί ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβαλε πολλά θέματα σε σχέση με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, σε αντίθεση με το δίκαιο του ισχυρού, που οι… τραμπιστές επιμένουν να προβάλλουν», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε ότι τραμπιστές στο ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν και είναι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ.

Σε σχέση με τα αγροτικά, ο Δημήτρης Μάντζος είπε ότι ο ΕΦΚ στο καύσιμο δεν έχει επιστραφεί και υπάρχουν εκκρεμότητες. Σημείωσε δε, πως μολονότι οι αγρότες και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και χρόνια, ζητούν αφορολόγητο στην αντλία, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται τώρα ότι δεν ήταν έτοιμη τεχνολογία αλλά θα είναι έτοιμο το κράτος το Νοέμβριο του 2026. «Πείτε στους αγρότες ότι τους εμπαίζατε διότι δεν είχατε έτοιμη την τεχνολογία και ότι τώρα που οι αγρότες είναι στους δρόμους εφευρέθηκε η τεχνολογία», σημείωσε ο κ. Μάντζος και τόνισε ότι πολλοί αγρότες έχουν απενταχθεί από το πρόγραμμα ΓAIA και αυτό «ενώ η ΔΕΗ έχει πάρει χώρο στο δίκτυο για ΑΠΕ και αναμένεται να έχει πολλαπλάσια κέρδη, από τη δήθεν προνομιακή τιμή στην οποία δίνει ρεύμα στους αγρότες». Επέμεινε επίσης ότι «η κυβέρνηση έχει καταβάλει μόνο το 38% σε βασικές ενισχύσεις. Είναι χρήματα πολύ λιγότερα από πέρυσι, και αυτό συνέβη και γιατί κάποιοι πελάτες του γαλάζιου εγκληματικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ…τσέπωναν χρήματα που δεν δικαιούνταν».