Χαρίτσης: «Τι απέγινε κ. Δένδια το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής όπως αποκαλούσατε το διεθνές δίκαιο;»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην στείλει τα ΜΑΤ στους αγρότες, λέγοντας: «Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και σε αγαστή συνεργασία με την κορυφή της Εισαγγελικής Αρχής απειλεί με συλλήψεις και αυτόφωρα».

«Και εν τω μεταξύ ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή αφανίζεται. Κι επειδή κυκλοφορούν φήμες και υπάρχουν διαρροές για την αποστολή ΜΑΤ στα αγροτικά μπλόκα, έχω να πω στην κυβέρνηση και πρωτίστως στον κ. Μητσοτάκη το εξής: Μην το τολμήσετε. Θα μας βρείτε απέναντι. Θα βρείτε όλη την κοινωνία απέναντι» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το συζητούμενο νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι το πρώτο νομοσχέδιο για τη νέα χρονιά είναι ο στρατός και όχι η υγεία, η παιδεία, η αγροτική παραγωγή. «Κλείσαμε το 2025 με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στην πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγουμε τη νέα χρονιά, το 2026, με τη διοικητική προσαρμογή του ελληνικού στρατού στο Rearm. Περί αυτού πρόκειται» επεσήμανε ο κ. Χαρίτσης και συνέχισε απευθυνόμενος στον Υπουργό κ. Δένδια: «Κλείσαμε το 2025, κύριε Υπουργέ, όπως θα θυμάστε, μιας και εσείς το είπατε με την επίκληση στα φέρετρα».

Κατήγγειλε, επίσης, την παντελή έλλειψη διαβούλευσης στηλιτεύοντας τη στάση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να μην εμφανιστεί καν στη Βουλή κατά την ακρόαση των φορέων ενώ μίλησε για «συνέπεια της κυβέρνησης στο νέο πολεμικό δόγμα».

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «νομοθετικό αιφνιδιασμό» και εργαλειακή μεταχείριση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζονται ως «βαρίδια».

«Από τη μία εξασφαλίζετε απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ σε πανάκριβα οπλικά συστήματα και υπερεξοπλισμούς με πανάκριβες συμβάσεις αναβάθμισης και συντήρησης και την ίδια στιγμή υπαξιωματικοί, η ραχοκοκκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων, να πετιούνται σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Είναι ντροπή» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για απλή εσωτερική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά για μετατόπιση του βάρους από το ανθρώπινο δυναμικό και την εσωτερική ικανότητα, προς τις συμβάσεις και τις εξωτερικές λύσεις, την ιδιωτικοποίηση δηλαδή κομβικών υπηρεσιών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπεκφυγή του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στον πλήρη αναπροσανατολισμό προς την πολεμική οικονομία, ως «δικαίωμα σιωπής», όπως αυτό που επικαλούνται οι μάρτυρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι όπως και τα μισόλογα του Υπουργού Άμυνας για «καιρούς που αλλάζουν» δείχνουν ότι κατά βάθος υπάρχει ενοχή γιατί «η στρατηγική και δημοσιονομική δέσμευση της χώρας», στην οποία η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα «δεν έχει καμία κοινωνική νομιμοποίηση».

Αναφερόμενος στα θέματα ασφάλειας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για «μια άλλη πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία» πέρα από τα λόγια της κυβέρνησης, αναφερόμενος στο πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, με πλήρη αδυναμία ελέγχου και διαχείρισης, για το οποίο «ακόμα ψάχνουμε το γιατί». Η πολιτική ηγεσία δηλώνει άγνοια και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδει αλληλοαναιρούμενες ανακοινώσεις, τόνισε, ενώ αναφέρθηκε ειδικά σε όσα καταγγέλλουν από καιρό οι Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραλληλίζοντας τη στάση της κυβέρνησης με εκείνη που κράτησε όταν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν πριν τα Τέμπη.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ αποφάσισε ότι δεν είναι προτεραιότητα οι υποδομές. Κι έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη», συνέχισε ο κ. Χαρίτσης ενώ απευθυνόμενος στον κ. Δένδια έθεσε ερωτήματα για τη δική του ενημέρωση δεδομένου ότι η δικαιοδοσία του FIR Αθηνών είναι δεμένη ιστορικά, θεσμικά και πολιτικά με τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας, με την αεράμυνα και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Για τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε για άλλη μια φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης νομιμοποίησε πολιτικά τη μονομερή στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ, την απαγωγή προέδρου κυρίαρχης χώρας, την καταπάτηση εθνικής κυριαρχίας, την καταπάτηση του Χάρτη του ΟΗΕ και εντέλει «το κουρέλιασμα του διεθνούς δικαίου».

«Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για νομιμότητα μας είπε ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, της χώρας μας, που (ορθά) επικαλείται τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο για τα εθνικά της θέματα, για το Αιγαίο αλλά και για την Κύπρο. Ο κ. Μητσοτάκης νομιμοποίησε με αυτή του τη δήλωση το δίκιο του ισχυρού και τον νόμο της ζούγκλας! Η Ιστορία όμως είναι αμείλικτη: ο κατευνασμός του τέρατος δεν το ημερεύει, το τρέφει», τόνισε ο κ. Χαρίτσης κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για προσωπικές και κομματικές επιδιώξεις που στρέφονται κατά των εθνικών συμφερόντων με λογικές αναθεωρητικές που για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Κάλεσε, μάλιστα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει αν συντάσσεται με τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ρωτώντας «τι απέγινε το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής» αναφερόμενος σε παλιότερες δηλώσεις του κ. Δένδια για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Όσον αφορά τη θέση της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι είναι πολύ ξεκάθαρη: «Εμείς υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία των λαών. Είμαστε ενάντια σε κάθε επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κάθε χώρας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον λαό της Βενεζουέλας που έχει δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος και κανένας άλλος για το μέλλον του».

Κλείνοντας ο κ. Χαρίτσης κάλεσε τα κόμματα της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης σε κοινό μέτωπο «απέναντι στις φωνές που μιλάνε για φέρετρα με σημαίες, για να μην κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας η απειλή του πολέμου, για να αγωνιστούμε για την ειρήνη».