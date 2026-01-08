Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Στην εκπνοή του 2025 η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται το 2026 να γίνουν γονείς. Το ζευγάρι ανέβασε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο Instagram, μέσα από το οποίο ανακοίνωναν το χαρμόσυνο νέο.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», ανέφεραν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσαν το βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έμαθαν το φύλο του μωρού που σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι προκειμένου το ζευγάρι να ανακαλύψει αν περιμένει αγοράκι ή κοριτσάκι, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαριαλένα Κατσούλη και ο Σάκης Κατσούλης στέκονται μπροστά από μία όμορφη σύνθεση με μπαλόνια και μαθαίνουν ότι το μωρό τους θα είναι αγοράκι, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται συγκινημένοι.