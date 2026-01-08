Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Σύνοψη από το

  • Στην εκπνοή του 2025, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται το 2026 να γίνουν γονείς, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο νέο με ένα βίντεο στο Instagram.
  • Τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε ένα πάρτι για να ανακαλύψει το φύλο του μωρού που σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά του.
  • Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε γνωστό ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης περιμένουν αγοράκι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou

Στην εκπνοή του 2025 η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται το 2026 να γίνουν γονείς. Το ζευγάρι ανέβασε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο Instagram, μέσα από το οποίο ανακοίνωναν το χαρμόσυνο νέο.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», ανέφεραν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσαν το βίντεο.

Τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έμαθαν το φύλο του μωρού που σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι προκειμένου το ζευγάρι να ανακαλύψει αν περιμένει αγοράκι ή κοριτσάκι, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαριαλένα Κατσούλη και ο Σάκης Κατσούλης στέκονται μπροστά από μία όμορφη σύνθεση με μπαλόνια και μαθαίνουν ότι το μωρό τους θα είναι αγοράκι, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται συγκινημένοι.

20:27 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

19:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

19:05 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

18:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

