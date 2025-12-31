Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν

Σύνοψη από το

  • Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
  • Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Στο βίντεο που δημοσίευσαν, φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, ενώ στη λεζάντα αναφέρουν πως πρόκειται για ‘το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας’.
Enikos Newsroom

lifestyle

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Στο βίντεο που δημοσίευσαν, μεταξύ άλλων, φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

Στη λεζάντα του βίντεο, γράφουν τα εξής:

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά,
θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας.

Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας.

Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας 🤍

Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας
μόλις ξεκινάει.

·2025–2026».

