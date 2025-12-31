Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Στο βίντεο που δημοσίευσαν, μεταξύ άλλων, φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

Στη λεζάντα του βίντεο, γράφουν τα εξής:

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά,

θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας.

Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας.

Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας 🤍

Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας

μόλις ξεκινάει.

·2025–2026».