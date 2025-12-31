Χονγκ Κονγκ: Καλωσόρισε τη νέα χρονιά χωρίς πυροτεχνήματα λόγω πένθους για την πολύνεκρη φωτιά στο Wang Fuk Court

Το Χονγκ Κονγκ καλωσόρισε το 2026 με μια διαφορετική ατμόσφαιρα από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τα παραδοσιακά εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στον κόλπο Βικτόρια δεν πραγματοποιήθηκαν, μεταδίδει το Associated Press.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη φονική πυρκαγιά του Νοεμβρίου, στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών Wang Fuk Court, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 161 ανθρώπους.

Οι συνήθεις εκδηλώσεις πυροτεχνημάτων, που αποτελούν επί δεκαετίες κεντρικό στοιχείο των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, το Κινεζικό Νέο Έτος και την Εθνική Επέτειο, συνήθως συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, μαζί με πλήθος τουριστών, στα δύο άκρα της παραλίας, με φόντο τον διάσημο ορίζοντα ουρανοξυστών της πόλης.

Φέτος όμως, η τουριστική επιτροπή του Χονγκ Κονγκ αποφάσισε να διοργανώσει μουσικό σόου το βράδυ της Τετάρτης, με τη συμμετοχή του ντουέτου soft rock Air Supply και άλλων ντόπιων καλλιτεχνών, στην πεζοδρομημένη περιοχή Chater Road στο Central, μια επιχειρηματική ζώνη που φιλοξενεί επίσης το διάσημο κέντρο νυχτερινής ζωής Lan Kwai Fong.

[🎉 Hong Kong Countdown Cheat Sheet🌟 ]

Hong Kong is ready to ring in the New Year! Light shows, buzzing parties, live DJs and themed celebrations are happening all across the city. From stunning waterfront views to vibrant street gatherings, there’s no shortage of ways to… pic.twitter.com/VLn0R0OcgK — Hong Kong (@discoverhk) December 31, 2025



Οι προσόψεις οκτώ γνωστών κτιρίων μετατράπηκαν σε γιγάντια «ρολόγια αντίστροφης μέτρησης», παρουσιάζοντας τριών λεπτών σόου με φώτα τα μεσάνυχτα.

Thousands of spectators have converged on Hong Kong’s Central district to watch the city’s countdown celebrations on Dec 31, 2025. Special traffic and safety measures have been implemented in the area. (Edmond Tang/China Daily) pic.twitter.com/hKlD3c0bCZ — China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) December 31, 2025



Η Rosanna Law, γραμματέας πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού της περιοχής, παραδέχθηκε την Τρίτη ότι η απουσία πυροτεχνημάτων θα επηρεάσει κάποιες επιχειρήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Η τουρίστρια Annie Wang από τη Σαγκάη δήλωσε: «Αν και είχα προγραμματίσει να παρακολουθήσω το σόου με τα πυροτεχνήματα, καταλαβαίνω την απόφαση της πόλης, γιατί η είδηση για την πυρκαγιά με συγκίνησε βαθιά».

Η Wang Miao, δασκάλα από τη γειτονική οικονομική ζώνη του Γκουανγκζού, σχεδίαζε να συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις αντίστροφης μέτρησης στο Central παρά την απουσία πυροτεχνημάτων. «Ήταν κρίμα που δεν μπόρεσα να δω τα πυροτεχνήματα, αλλά καταλαβαίνω τον λόγο», ανέφερε.

Μέχρι νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, κόσμος είχε ήδη συγκεντρωθεί κοντά στη σκηνή της μουσικής παράστασης στο Central, ελπίζοντας να εξασφαλίσει τις καλύτερες θέσεις για να παρακολουθήσει την εκδήλωση.