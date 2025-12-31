Ρόδος: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου

Σύνοψη από το

  • Η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, αναζητά την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, με τον δικηγόρο της να παρουσιάζει κρίσιμα στοιχεία.
  • Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος, ενώ ήταν κατηγορηματικός ότι «η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ».
  • Η διερεύνηση εστιάζει στο ενδεχόμενο προσπάθειας αποσυναρμολόγησης παρωχημένου στρατιωτικού υλικού, με την οικογένεια να ζητά την αλήθεια και τις αρχές να επιδεικνύουν ουσιαστική συνεργασία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρόδος: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου

Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος αναζητά η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που έχασε τη ζωή του πριν από 40 ημέρες στη Ρόδο.

Το Σάββατο θα τελεστεί το 40ημερο μνημόσυνο του στον Ιερό Ναό Παναγία Καλυβιανή, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις, παρουσιάζοντας κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Αρχικά ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε και ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη, ενώ εξέφρασε την ανάγκη η αστυνομική προανάκριση να καταλήξει σε σαφή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διερεύνηση εστιάζει πλέον στο ενδεχόμενο να υπήρξε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης αμυντικού τύπου χειροβομβίδας, διαδικασία που, όπως υπογράμμισε, απαγορεύεται ρητά από τις οδηγίες και τα guidelines του NATO για το συγκεκριμένο είδος στρατιωτικού υλικού.

Όπως μεταδίδει η neakriti.gr, ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα οπλοστάσια των χωρών – μελών του NATO εδώ και χρόνια. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, κατά τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

Τα τεχνικά ευρήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τεχνικά ευρήματα της έκρηξης. Από την ανάλυση των τραυμάτων και την απουσία κρατήρα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το νέφος των σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν, προκύπτει – σύμφωνα με τον δικηγόρο – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως είπε, βασίζονται και στην τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι «η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ». Όπως τόνισε, ο 19χρονος ήταν άτυχος, αφού βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας, υπογράμμισε ότι οι οικείοι του Ραφαήλ ζητούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή έκφρασης οργής. Παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, διατηρούν – όπως είπε – καθημερινή επικοινωνία με την άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια, προσπαθώντας αμοιβαία να στηρίξουν ο ένας τον άλλο.

Τέλος, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στη συνεργασία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, τονίζοντας ότι, σε αντίθεση με ό,τι συχνά συμβαίνει σε υποθέσεις που αφορούν τον στρατό, δεν έχει διαπιστωθεί καμία προσπάθεια συγκάλυψης. Όπως δήλωσε, τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν επιδείξει ουσιαστική συνεργασία και στήριξη προς την οικογένεια, δηλώνοντας πρόθυμοι να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αναμένεται να παραστεί και στο σαρανταήμερο μνημόσυνο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 44,30% για το 2025 – Υπεραπόδοση των τραπεζών – Στα 146,253 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:51 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: «Μαζί στη ζωή και στον θάνατο» – Ζευγάρι ηλικιωμένων «έφυγε» με λίγες ώρες διαφορά

Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Αξό Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, η απώλεια ενός ζευγαριού ηλι...
18:21 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Χιόνια και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο τις επόμενες ώρες – Η πρόβλεψη για την Αττική, χιονοκαταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο

Τα νέα δεδομένα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπεί...
18:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε στον ποταμό Άρι – Απεγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμάτα, ότ...
17:46 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άγιοι Θεόδωροι: Ένας νεκρός σε τροχαίο στην εθνική οδό – Βίντεο από την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στις μπάρες

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 15:30 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι