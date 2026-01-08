Βόλος: «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω ανάγκη τα κυκλώματα» – Δίωξη σε βάρος 61χρονου από τη Μηλίνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΝΝΑΒΗ

Ένας 61χρονος από τη Μηλίνα Βόλου εμφανίστηκε μετά τη σύλληψή του στην εισαγγελία υποστηρίζοντας πως καλλιεργεί κάνναβη για δική του χρήση, προκειμένου να μην έρχεται σε επαφή με τα κυκλώματα διακίνησης. Ο 61χρονος συνελήφθη την παραμονή των Θεοφανείων, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του μισό κιλό χασίς και ένα δενδρύλλιο στον κήπο του.

Αφού οδηγήθηκε στην εισαγγελία Βόλου, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για καλλιέργεια, συγκομιδή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Απολογούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι κατείχε τα ναρκωτικά για ιδία χρήση καθώς είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, επειδή δεν επιθυμεί να έρχεται σε επαφή με κυκλώματα, καλλιεργεί ο ίδιος κάνναβη στον κήπο του σπιτιού του.

Σημειώνεται ότι ο 61χρονος υπέδειξε μόνος του στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρυμμένα τα ναρκωτικά και από την προανάκριση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ότι κάνει διακίνηση χασίς.

Μετά την άσκηση της δίωξης αφέθηκε ελεύθερος καθώς ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και από την κατοχή του καθώς και από την οικία του κατασχέθηκαν συνολικά:
• ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 560,3 γραμμαρίων,
• ποσότητες σπόρων κάνναβης, συνολικού βάρους 14,2 γραμμαρίων,
• ποσότητες μείγματος κάνναβης και καπνού, συνολικού βάρους 6,3 γραμμαρίων,
• 3 τρίφτες με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,
• 1 κινητό τηλέφωνο &
• 1 κλωνάρι δενδρυλλίου κάνναβης, μήκους -0,17- μ., το οποίο βρέθηκε στον κήπο της οικίας.

