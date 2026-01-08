Μινεάπολη: Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών για τον θάνατο της 37χρονης από πυρά της ICE – «Η ένταση συσσωρευόταν εδώ και μέρες»

  • Συγκρούσεις ξέσπασαν το πρωί της Πέμπτης στη Μινεάπολη, μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, μετά τον θάνατο γυναίκας από πυροβολισμό αστυνομικού της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής συνελήφθη.
  • Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι οι εντάσεις στην πόλη είχαν αρχίσει να κλιμακώνονται αρκετές εβδομάδες πριν από το περιστατικό. Εξέφρασε ανησυχία για τραγωδία ή για κοινωνικές αναταραχές.
  • Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί παρατάχθηκαν έξω από ομοσπονδιακό κτίριο, με κάποιους να συνομιλούν με εχθρικό τρόπο και να σπρώχνουν διαδηλωτές, ενώ οι τελευταίοι οργανώνονται για να προστατεύουν ο ένας τον άλλον.
Μινεάπολη: Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών για τον θάνατο της 37χρονης από πυρά της ICE – «Η ένταση συσσωρευόταν εδώ και μέρες»

Συγκρούσεις ξέσπασαν  το πρωί της Πέμπτης, στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτίριο για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της 37χρονης γυναίκας, που έπεσε νεκρή όταν την πυροβόλησε ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης, την Τετάρτη.

 

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς.  Το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης.

Η ένταση συσσωρευόταν

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Μινεάπολη, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε στο CNN ότι οι εντάσεις στην πόλη είχαν αρχίσει να κλιμακώνονται αρκετές εβδομάδες πριν από το θανατηφόρο περιστατικό της Τετάρτης.

«Έχω δηλώσει δημοσίως ότι ανησυχούσα, πρώτον, ότι θα συνέβαινε μια τραγωδία — ότι είτε ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός είτε ένας πολίτης της κοινότητας θα τραυματιζόταν σοβαρά ή θα σκοτωνόταν — και, δεύτερον, ότι οι εντάσεις και τα έντονα συναισθήματα γύρω από αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικές αναταραχές, κάτι που συνέβη στην πόλη μας πριν από πέντε χρόνια, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο των χειρότερων και πιο καταστροφικών κοινωνικών αναταραχών στην ιστορία της χώρας μας», είπε.

 

Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με στολές εκστρατείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ειδικών ομάδων επέμβασης της Συνοριακής Φρουράς, έφτασαν και παρατάχθηκαν σε μια γραμμή έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple, προσπαθώντας να μετακινήσουν τους διαδηλωτές στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Ενώ ορισμένοι πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης) προσπαθούσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, άλλοι αστυνομικοί ακούγονταν να συνομιλούν με εχθρικό τρόπο με τους διαδηλωτές, προκαλώντας τους σε βία και χρησιμοποιώντας το σώμα τους για να σπρώξουν τους ανθρώπους στο έδαφος, όπως μεταδίδει ο Ryan Young του CNN από τον τόπο του συμβάντος.

 

«Προσέχουμε ο ένας τον άλλον»

Έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple, οι διαδηλωτές οργανώνονται για να προστατεύουν ο ένας τον άλλον.  «Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε όλους. Ξέρουμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας άλλος εδώ στη Μινεσότα σήμερα», δήλωσε η Μπεθ Γκέντλερ, εκτελεστική διευθύντρια του Εθνικού Συμβουλίου Εβραίων Γυναικών της Μινεσότα, στο CNN, την Πέμπτη.

Η Gendler περιέγραψε το πλήθος που συγκεντρώθηκε την Πέμπτη ως «ένα τεράστιο πλήθος κατοίκων της Μινεσότα που λένε: “Ξέρετε κάτι; Βγάλτε την ICE από την πόλη μας! Εμείς είμαστε αυτοί που φροντίζουμε για την ασφάλεια ο ένας του άλλου”».

«Και ειλικρινά, όσο περισσότερο μένουμε εδώ, τόσο περισσότερο μένουν και αυτοί εδώ, τόσο λιγότερο χρόνο περνούν στους δρόμους, συλλαμβάνοντας τους γείτονές μας», πρόσθεσε η Gendler.

 

