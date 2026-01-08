Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω ανταλλαγή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο, «Giannis», Greek Freak
Φωτογραφία: Reuters

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει ζητήσει να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Athletic των NYTimes, o «Greek Freak», σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν να έχει ζητήσει ανταλλαγή από το front office των «Ελαφιών», με τον ίδιο να διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση και δεν θα υπάρξει ποτέ μία στιγμή στην οποία θα βγω και θα πω “Θέλω ανταλλαγή”, δεν είναι… στη… φύση… μου, ΟΚ;».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

Αγρότες: «Ναι» στην πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Νέο επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τη χορήγησή του

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασ...
01:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα και η Άρσεναλ έχει μπροστά της μεγάλη ευκαιρία

Η 21η αγωνιστική της Premier League είχε τα πάντα: γκολ, ανατροπές, ισοπαλίες και μεγάλα παιχν...
01:40 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνουν τα γκολ και να κατακτούν και τους...
21:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κέβιν Κίγκαν: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα 74 του χρόνια ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου

Ο Κέβιν Κίγκαν, ένας θρύλος για το βρετανικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο παίκτης που έ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι