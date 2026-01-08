Σοβαρό επεισόδιο στο δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο

Σοβαρό περιστατικό διαδραματίστηκε στο Δημαρχείο Αγρινίου το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), όταν και ένας άνδρας ανέβηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, δίνοντας ψευδή στοιχεία στην είσοδο.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο άνδρας βρέθηκε στο γραφείο του Δημάρχου, φώναζε και ζητούσε να του μιλήσει. Όταν βρέθηκε απέναντι στον Γιώργο Παπαναστασίου, άρχισε να τον απειλεί, εκτοξεύοντας βρισιές.

Ένας υπάλληλος του Δήμου προσπάθησε να τον απωθήσει, και τότε ο άνδρας του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο μπράτσο.

Οι ψυχραιμότεροι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο. Οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα, ο οποίος και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου.