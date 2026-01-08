Βελόπουλος: Διαλύετε το στράτευμα με νόμο και διχάζετε τον στρατό

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά την συζήτηση του σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, για τη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, επέκρινε την στάση της Ελλάδας, καλώντας την κυβέρνηση να συνεννοηθεί, γιατί όπως είπε, «γίνεστε επικίνδυνοι».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος αναφερόμενος στον υπουργό Άμυνας, δήλωσε: «Επίσης είπατε αυτολεξεί: “Με τα θέματα αυτά δεν είναι να παίζουμε καθόλου, καταθέτω την ανάρτηση του πρωθυπουργού που κάνει ρητή αναφορά στην απόφαση του ΟΗΕ. Διαβάζω τη δήλωση που έκανε η χώρα στον ΟΗΕ. Δεν υφίσταται πιθανότητα, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε στο απώτερο μέλλον ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδα να έχει διατυπώσει ή να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο είναι κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής”».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, διάβασε ανάρτηση του πρωθυπουργού για το θέμα: «Γράφει ο κος Μητσοτάκης: “Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Επιτέλους, συνεννοηθείτε στην κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι αφού η κυβέρνηση μιλάει για διεθνές δίκαιο, γιατί δεν κατήγγειλε «την συμμαχία της Τουρκίας με το καθεστώς Μαδούρο και την συμμετοχή της στην διατήρησή του με ναρκωτικά και πετρέλαιο; Γιατί δεν το λέτε; Φοβάστε;».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, τόνισε: «Σε τέτοιους καιρούς διαλύετε το στράτευμα με νόμο. Εμείς είμαστε κατά της δημιουργίας σώματος υπαξιωματικών. Θα τους διαλύσει αυτό. Διχάζετε τον στρατό. Εμείς είμαστε με τους υπαξιωματικούς, γιατί αυτοί θα πολεμήσουν, μαζί με τους κληρωτούς… Τα γαλόνια χρειάζονται γιατί είναι το μυαλό. Αλλά θα πολεμήσουν οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Τώρα ήρθε το τέλος του πρωτογενούς τομέα, διότι πετύχατε τη μείωση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για τους αγρότες, με τη νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034 στο 23%. Όσο για την συμφωνία MERCOSUR αυτή θα βάλει ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, εκτίμησε ότι «στόχος είναι να είναι όλα εισαγωγές (εν. από Ευρώπη). Δεν θα μπορεί η ελληνική παραγωγή να συναγωνιστεί αυτές τις εισαγωγές που θα είναι πάμφθηνες».

Για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματά τους και να τους δώσει αυτά που δικαιούνται. «Μισείτε τους αγρότες και απόδειξη είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις κινητοποιήσεις τους: Με σχηματισμό δικογραφίας, με κλήση σε απολογία, με ποινές φυλάκισης. Εμείς σας λέμε: Κάτω τα χέρια από τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους. Αυτοί μας ταΐζουν. Όλοι οι Έλληνες είναι μαζί τους», επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όσον αφορά τα Τέμπη, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του ήταν αυτό που πρώτο «αποκάλυψε το έγκλημα», αλλά και ότι «θα φύγουμε τελευταίοι από αυτή την υπόθεση».

Για το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επανέλαβε ότι το κόμμα του και ο ίδιος προσωπικά είχαν προειδοποιήσει από τον Μάρτιο του 2023 «για το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων», με παρέμβαση στην ολομέλεια της Βουλής, αλλά και με σχετικές ερωτήσεις.

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι η Ελληνική Λύση αγωνίζεται «για την Ελλάδα και τους Έλληνες, για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που θα αξίζει στους Έλληνες».