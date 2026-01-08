Τα μποφόρ κρατούν δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια της χώρας – Κανονικά τα δρομολόγια για την Κρήτη από τον Πειραιά

  • Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ.- Από το λιμάνι του Πειραιά, ωστόσο, έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων για την Κρήτη.- Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγια.
Enikos Newsroom

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιάς έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

