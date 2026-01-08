Σοβαρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: Επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον συμπέθερό του

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρναία Χαλκιδικής, όταν ένας 61χρονος έστησε καρτέρι σε 52χρονο έξω από το σπίτι του.
  • Ο δράστης επιτέθηκε στον 52χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.
  • Οι δύο άντρες έχουν συγγενικούς δεσμούς και το επεισόδιο προέκυψε από οικογενειακές διαφορές, με τον 61χρονο δράστη να νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής όταν ένας 61χρονος άντρας έστησε καρτέρι σε 52χρονο, έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikipolitiki.gr, ο δράστης επιτέθηκε μαινόμενος στον 52χρονο προσπαθώντας να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Στην προσπάθεια του να τον αποφύγει, το θύμα μπήκε στο αυτοκίνητο του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει, με τον 61χρονο να τον τραυματίζει.

Στη συνέχεια και οι δύο, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παλαιοχωρίου.

Ο δράστης της επίθεσης νοσηλεύεται φρουρούμενος. Επίσης κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άντρες έχουν συγγενικούς δεσμούς και προέκυψαν οικογενειακά ζητήματα τα οποία προκάλεσαν ένταση στις δύο οικογένειες.

