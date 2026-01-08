Σοβαρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: Επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον συμπέθερό του

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής όταν ένας 61χρονος άντρας έστησε καρτέρι σε 52χρονο, έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikipolitiki.gr, ο δράστης επιτέθηκε μαινόμενος στον 52χρονο προσπαθώντας να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Στην προσπάθεια του να τον αποφύγει, το θύμα μπήκε στο αυτοκίνητο του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει, με τον 61χρονο να τον τραυματίζει.

Στη συνέχεια και οι δύο, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παλαιοχωρίου.

Ο δράστης της επίθεσης νοσηλεύεται φρουρούμενος. Επίσης κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άντρες έχουν συγγενικούς δεσμούς και προέκυψαν οικογενειακά ζητήματα τα οποία προκάλεσαν ένταση στις δύο οικογένειες.