Κύπρος: Πολιτικές αντιδράσεις μετά την διαρροή του βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» και «επενδυτές» – Κυβέρνηση: Υβριδική επίθεση με κακόβουλο μοντάζ

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η διαρροή του βίντεο στο Χ, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρισμούς που αφορούν τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023, καθώς και φερόμενες σχέσεις προσώπων του στενού του περιβάλλοντος με επιχειρηματικούς κύκλους.

Το θέμα ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή γίνεται λίγες ώρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι κατέγραψαν το βίντεο, ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η καταγραφή.

Μετά την ανάρτηση του βίντεο, οι πολιτικοί αρχηγοί του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκαν για το θέμα, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Ο Στέφανος Στεφάνου, γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, σημειώνει σε ανάρτησή του: «Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου τονίζει ότι «εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές».

«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο», προσθέτει σε ανάρτησή της.

Σε σχετικές αναρτήσεις προχώρησαν κι άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής.

Αν κατάλαβα καλά παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες ! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά ! Τώρα… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) January 8, 2026

Το βίντεο που προκαλεί πολιτικό σεισμό

Το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το OMEGAlive, το βίντεο, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών και με τίτλο «Corruption in Cyprus», παρουσιάζει υλικό που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργό του ως «διαρροή». Περιλαμβάνει αποσπάσματα από φερόμενες κρυφές συνομιλίες, γραφήματα και αφηγηματικούς ισχυρισμούς, μέσω των οποίων υποστηρίζεται ότι υπήρξε υπέρβαση του νόμιμου ορίου προεκλογικών δαπανών, με τη χρήση άτυπων μηχανισμών χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βίντεο, κεντρικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός Ενέργειας και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος παρουσιάζεται να εμπλέκεται στη συλλογή χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος. Οι αναφορές αυτές βασίζονται σε αποσπάσματα συνομιλιών που αποδίδονται σε τρίτους και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς που αφορούν την σύζυγο του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για μεγάλες δωρεές από επιχειρηματίες και εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με το περιεχόμενο του βίντεο, συνδέονται με αιτήματα διευκολύνσεων ή ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται επίσης σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Κακόβουλο» και «προϊόν μοντάζ» το βίντεο – Κάνει λόγο για «υβριδική δραστηριότητα» εναντίον της Κύπρου

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει, σύμφωνα με το philenews, ότι: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προσθέτει: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Στο ΤΑΕ Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Το απόγευμα της Πέμπτης ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης κατέθεσε στο Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων στη Λευκωσία.

Στο δικό του ρεπορτάζ ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει πως τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Τι απαντά ο Χρυσοχόου

Σε επικοινωνία του κ. Χρυσοχόου με το OMEGAlive, ο ίδιος αναφέρει ότι πρόκειται για κοπτοραπτική (cut and edit), ότι δεν αναφέρεται ποτέ στον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του βίντεο και ότι είναι γεγονός ότι έδωσε χρήματα στον Φορέα «όπως και σε πολλές άλλες φιλανθρωπικές».

Η ιστοσελίδα επιχείρησε να επικοινωνήσει και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε τοποθέτηση μέχρι στιγμής.