«Φωτιές» στην προεδρία της Κύπρου από βίντεο στο X για «χρηματοδοτήσεις» και «επενδυτές» – Τι απαντά πρώην υπουργός

«Φωτιές» ανάβει στην Κύπρο και δη στην προεδρία της χώρας βίντεο, το οποίο διέρρευσε σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα Χ και δημιουργεί υποψίες τόσο για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, όσο όμως και για τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Όπως γίνεται κατανοητό, υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ, οι δηλώσεις του κ. Λακκοτρύπη παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται πως υπήρξε χρηματοδότηση με μετρητά, πέρα από το ένα εκατ. ευρώ που επιτρέπονταν από τον νόμο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό παλάτι», αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά», σύμφωνα με το politis.com.cy.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι κατέγραψαν το βίντεο, ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η καταγραφή.

Στο ΤΑΕ Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Το απόγευμα της Πέμπτης ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης κατέθεσε στο Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων στη Λευκωσία.

Στο δικό του ρεπορτάζ ο “Φιλελεύθερος” αναφέρει πως τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Δείτε το επίμαχο βίντεο: