Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για την ονομαστική της εορτή και η φωτογραφία από τα χιόνια – «Μου φωτίσατε όλη την ημέρα…»

Την ονομαστική της εορτή είχε χθες (7/1) η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αργά το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, θέλησε να κάνει μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει τους ακολούθους της στη πλατφόρμα για τις ευχές που της έστειλαν.

Στη δημοσίευσή της, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε μία φωτογραφία που έχει τραβήξει σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Η influencer στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Η χθεσινή μέρα είχε πολλά notifications και ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τα μηνύματα… είστε υπέροχες συμπεθέρες!

Λογικά δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλες ξεχωριστά, οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ! Μου φωτίσατε όλη την ημέρα και ειλικρινά εύχομαι το καλό να σας γυρίσει πίσω διπλό. Σας αγαπώ!!!».