Κέλλυ Κελεκίδου: «Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι και πώς το λες»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, στη συνέντευξή της μίλησε για την πορεία της, καθώς και για τον τρόπο που έχει επιλέξει να διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή, σε σχέση με το γεγονός πως είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις το 2005 ξεκίνησε την σχέση της με τον Νίκο Κουρκούλη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2009. Την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο γιος τους Ραφαήλ, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 γεννήθηκε η κόρη τους Ελπινίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κατερίνα Καινούργιου απευθυνόμενη στην Κέλλυ Κελεκίδου δήλωσε πως την θαυμάζει για τον τρόπο που όλα αυτά τα χρόνια έχει διαχειριστεί τη ζωή της, κάνοντας μία αναφορά στα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει για την προσωπική της ζωή τον τελευταίο καιρό και στο πώς τα έχει διαχειριστεί η τραγουδίστρια, επισημαίνοντας παράλληλα ότι όλοι την σέβονται.

Τότε, η Κέλλυ Κελεκίδου εξήγησε πως: «Θεωρώ ότι πολλές φορές στη ζωή μας, όταν προκαλούμε πράγματα και καταστάσεις, ανάλογα σε βλέπει και ο απέναντι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και στην προσωπική μου ζωή, παρόλο που είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σαν χαρακτήρας, πάρα πολύ επικοινωνιακή, προσπαθώ τις περισσότερες φορές, όπως και τα παιδιά μας… Ας πούμε, δεν τα έχω προβάλει ποτέ μέσα στα social».

«Αυτό φυσικά είναι επιλογή του καθενός, το πώς θέλει να διαχειριστεί το οτιδήποτε στη ζωή του. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κρατάω χαμηλό προφίλ γιατί έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου.

Η μητέρα μου η συγχωρεμένη μου έλεγε: “Για να εξυψωθείς, πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς”. Οπότε η ταπεινότητα και ο σεβασμός στον απέναντι, ό,τι και αν πουν, δεν με ενοχλεί τίποτα!

Δεν με ενοχλεί γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πρώτα από όλα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πού πατάς, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί το κάνεις, αν θες να το κάνεις. Φτάσαμε και σε μία ηλικία που νομίζω ότι και μέσα από τα “όχι” έρχονται και τα πολλά “ναι”. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον!».

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάτι που μπορεί να έχει γραφτεί για την ίδια και να την έχει στεναχωρήσει, φτάνοντάς την στο σημείο να πει ότι θα πάρει τηλέφωνο, η καλλιτέχνις απάντησε: «Όχι, ποτέ! Και να σου πω κάτι; Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι. Όταν ξέρω πώς είμαι εγώ, πώς είμαι μέσα στο σπίτι μου, πώς είμαι στη δουλειά μου, δεν με ενοχλεί τίποτα.

Γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ’ όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά. Σε όποια οικογένεια κι αν είναι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι λες και πώς το λες και αν πρέπει να το πεις!».