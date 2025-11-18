Κέλλυ Κελεκίδου: «Όσες φορές βλέπω τη μητέρα μου στον ύπνο μου, μου στέλνει κάποιο μήνυμα – Πάντα το ψάχνω»

Η Κέλλυ Κελεκίδου αναφέρθηκε στην απώλεια των γονέων της, αλλά και στη σχέση της με τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα της, που θεωρεί πλέον δεύτερη μητέρα της.

«Έχουν συγχωρεθεί και οι δυο γονείς μου. Από τη στιγμή που “φύγανε” δεν θα μπορούσα να αλλάξω τη ζωή μου (σ.σ να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη). Μπορεί και να πάω αλλά δεν το έχω σκεφτεί για αυτή την περίοδο, για τον επόμενο χρόνο. Νομίζω η Θεσσαλονίκη μου αρέσει έτσι όπως την ζω».

«Η μητέρα μου και ο πατέρας μου αλλά πιο πολύ η μητέρα μου, με έχει προστατεύσει. Όσες φορές την βλέπω στον ύπνο μου, μου στέλνει κάποιο μήνυμα και πάντα το ψάχνω. Με έχει σώσει από μια κακοτοπιά. Μου είπε “πρόσεχε”. Προστατεύτηκα από μια πολύ δύσκολη στιγμή. Με προστατεύουν και εμένα και την οικογένειά μου. Η μαμά μου έτυχε να φύγει Χριστούγεννα».