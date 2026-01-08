Δανάη Παππά: «Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει…»

Σύνοψη από το

  • Η Δανάη Παππά αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εγχώριας showbiz, με πάνω από 200 χιλιάδες ακολούθους στο Instagram.
  • Σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, η ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν η αναγνωρισιμότητα την φοβίζει.
  • Σχετικά με το πώς οι άνδρες διαχειρίζονται την αναγνωρισιμότητά της, η Δανάη Παππά ανέφερε: «Άμα κάποιος δεν με πλησιάζει επειδή φοβάται, δεν το μαθαίνω ποτέ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Παππά
Φωτογραφία: Instagram/danouuz

Η Δανάη Παππά έγινε ευρέως γνωστή το 2017, μέσα από την σειρά του ALPHA «Το Τατουάζ». Η πρωταγωνίστρια του επιτυχημένου σίριαλ «Άγιος Έρωτας», εδώ και αρκετά χρόνια απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, και είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της γενιάς της στο κόσμο της εγχώριας showbiz, κάτι που φαίνεται και από το προφίλ της στο Instagram, στο οποίο την ακολουθούν πάνω από 200 χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε βραδινή της έξοδο, και εκεί η Δανάη Παππά ρωτήθηκε για το αν η αναγνωρισιμότητα την φοβίζει στο να διασκεδάσει.

«Προσπαθεί συχνά να με τρομάξει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή δεν μπορώ να μην είμαι ο εαυτός μου και θα είμαι για πάντα, μόνο αυτό με κρατάει ζωντανή!», εξήγησε η ηθοποιός.

Σχετικά με το πώς οι άνδρες διαχειρίζονται το γεγονός πως η ίδια είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, η Δανάη Παππά είπε ότι: «Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Άμα κάποιος δεν με πλησιάζει επειδή φοβάται, δεν το μαθαίνω ποτέ».

