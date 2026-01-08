ΗΠΑ: Η Γερουσία μπλοκάρει με ψήφισμα νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα – Υπέρ και πέντε Ρεπουμπλικάνοι, οργή Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.
  • Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς.
  • Το ότι πέντε Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να εκλεγούν ξανά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο Τραμπ
πηγή: AP Photo

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα Πέμπτη ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Η οργή του Τραμπ

Το ότι πέντε Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να εκλεγούν ξανά.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να ντρέπονται για τους γερουσιαστές που μόλις ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να μας στερήσουν τις εξουσίες μας να πολεμάμε και να υπερασπιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Σούζαν Κόλινς, η Λίζα Μουρκόφσκι, ο Ραντ Πολ, ο Τζος Χόλι και ο Τοντ Γιανγκ δεν θα πρέπει να εκλεγούν ξανά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτή η ψηφοφορία παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική αυτοάμυνα και την εθνική ασφάλεια, περιορίζοντας την εξουσία του Προέδρου ως Ανώτατου Διοικητή. Σε κάθε περίπτωση, και παρά την “ηλιθιότητά” τους, ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι αντισυνταγματικός, παραβιάζοντας πλήρως το Άρθρο II του Συντάγματος, όπως έχουν αποφασίσει πριν από μένα όλοι οι Πρόεδροι και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης τους. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια πιο σημαντική ψηφοφορία στη Γερουσία σχετικά με αυτό το θέμα».

&

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Όλες οι λεπ...

Ο Στουρνάρας δίνει «ραντεβού» για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΤτΕ το 2028

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:53 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Reuters: Αυτό είναι το σχέδιο του Τραμπ για να εξαγοράσει τη Γροιλανδία – Εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει έως 100.000 δολάρια στους κατοίκους

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την αποστολή εφάπαξ πληρωμών στους κατοίκους της Γροιλ...
21:32 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μακρόν: Κατηγορεί τις μεγάλες δυνάμεις για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα να διαμοιράσουν τον κόσμο – Η απάντηση στον Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι «απομακρύνονται από τους διεθν...
21:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Σάλο προκαλεί ο αποκλεισμός των τοπικών αρχών από την έρευνα για την εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ – «Αυτοάμυνα» βλέπουν οι ομοσπονδιακές αρχές

Σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει η κυβέρνηση Τραμπ, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρεν...
20:43 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Πολιτικές αντιδράσεις μετά την διαρροή του βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» και «επενδυτές» – Κυβέρνηση: Υβριδική επίθεση με κακόβουλο μοντάζ

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η διαρροή του βίντεο στο Χ, το οποίο περιλαμβ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι