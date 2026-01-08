ΗΠΑ: Η Γερουσία μπλοκάρει με ψήφισμα νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα – Υπέρ και πέντε Ρεπουμπλικάνοι, οργή Τραμπ

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα Πέμπτη ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Η οργή του Τραμπ

Το ότι πέντε Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να εκλεγούν ξανά.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να ντρέπονται για τους γερουσιαστές που μόλις ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να μας στερήσουν τις εξουσίες μας να πολεμάμε και να υπερασπιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Σούζαν Κόλινς, η Λίζα Μουρκόφσκι, ο Ραντ Πολ, ο Τζος Χόλι και ο Τοντ Γιανγκ δεν θα πρέπει να εκλεγούν ξανά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτή η ψηφοφορία παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική αυτοάμυνα και την εθνική ασφάλεια, περιορίζοντας την εξουσία του Προέδρου ως Ανώτατου Διοικητή. Σε κάθε περίπτωση, και παρά την “ηλιθιότητά” τους, ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι αντισυνταγματικός, παραβιάζοντας πλήρως το Άρθρο II του Συντάγματος, όπως έχουν αποφασίσει πριν από μένα όλοι οι Πρόεδροι και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης τους. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια πιο σημαντική ψηφοφορία στη Γερουσία σχετικά με αυτό το θέμα».

