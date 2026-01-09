Τζένη Διαγούπη: «Δεν είναι εύκολο για όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί – Μακάρι να τα καταφέρω»

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην Φαίη Σκορδά. Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την επιθυμία της να υιοθετήσει κάποια στιγμή ένα παιδί.

«Μακάρι να ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν είναι για όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Θέλει μια βάση έτσι κι αλλιώς από οπουδήποτε κι αν έρθει το παιδί. Εγώ πάντα ήμουν ανασφαλής και με τη δουλειά μου. Θέλει μια βάση για να υπάρξει σωστά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και να τα καταφέρω», ανέφερε η Τζένη Διαγούπη.

«Θεωρώ ότι έχω ακόμα χρόνο. Δεν φεύγει ποτέ από τη σκέψη και θέλω να προσφέρω και προσπαθώ να είμαι χρήσιμη σε οποιονδήποτε με χρειάζεται για αυτά τα θέματα», πρόσθεσε η Τζένη Διαγούπη.