Τζένη Διαγούπη: «Δεν είναι εύκολο για όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί – Μακάρι να τα καταφέρω»

Σύνοψη από το

  • Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno με την Φαίη Σκορδά για την επιθυμία της να υιοθετήσει κάποια στιγμή ένα παιδί.
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι «δεν είναι εύκολο για όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα της: «Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και να τα καταφέρω».
  • Η Τζένη Διαγούπη πρόσθεσε ότι «θεωρώ ότι έχω ακόμα χρόνο» και πως η επιθυμία της «δεν φεύγει ποτέ από τη σκέψη», καθώς θέλει να προσφέρει σε αυτά τα θέματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Διαγούπη

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην Φαίη Σκορδά. Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την επιθυμία της να υιοθετήσει κάποια στιγμή ένα παιδί.

«Μακάρι να ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν είναι για όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Θέλει μια βάση έτσι κι αλλιώς από οπουδήποτε κι αν έρθει το παιδί. Εγώ πάντα ήμουν ανασφαλής και με τη δουλειά μου. Θέλει μια βάση για να υπάρξει σωστά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και να τα καταφέρω», ανέφερε η Τζένη Διαγούπη.

«Θεωρώ ότι έχω ακόμα χρόνο. Δεν φεύγει ποτέ από τη σκέψη και θέλω να προσφέρω και προσπαθώ να είμαι χρήσιμη σε οποιονδήποτε με χρειάζεται για αυτά τα θέματα», πρόσθεσε η Τζένη Διαγούπη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

ΕΣΠΑ: Έρχονται νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι.- Οι αποφάσεις Παπαθανάση

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις σε δήμο νησιού – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μάριος Αθανασίου: Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ

«Οι τελευταίες χρονιές είναι περίεργες και μπερδεμένες για εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Πέρασα ...
12:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Πολίτης: Τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη ο αδελφός του – Τον αναζητούσε για μία ημέρα

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, που έγινε γνωστός ως “Γιά...
10:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν μια αγκαλιά για όλους – Έλεγε συχνά ότι όταν θα τελειώσει η Λάμψη, θα αποσυρθεί»

Συγκινημένη μίλησε για τον Χρήστο Πολίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα η Έφη ...
05:03 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονίζει η Νόνη Δούνια για τον πατέρα της: «Πέθανε στον ύπνο του, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε»

Η Νόνη Δούνια βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast «Restart» στο YouTube και μίλησε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι