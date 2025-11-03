Τζένη Διαγούπη: «Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ – Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο»

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της πορεία, αποκαλύπτοντας πως έχει χρειαστεί να κάνει και άλλες δουλειές για να μπορέσει να βιοποριστεί. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της για έναν πιο δίκαιο και αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο, όπου όλοι οι καλλιτέχνες θα έχουν ίσες ευκαιρίες.

«Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. “Τι δουλειά κάνετε εσείς εδώ; Γιατί είστε εσείς εδώ;” μου έλεγε ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Στη συνέχεια, εξέφρασε το όραμά της για έναν πιο δίκαιο καλλιτεχνικό χώρο: «Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο. Δηλαδή, θα ήθελα όλοι να έχουμε από μία δουλειά, να έχουμε την εργασία μας. Όχι κάποιος να κάνει 500 πράγματα και οι άλλοι να μην κάνουν κανένα».

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει συγκατοικήσει ποτέ με σύντροφο: «Δεν έχω συγκατοικήσει, δεν έχω ζήσει με κάποιον στο σπίτι μου, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πως δεν έτυχε γιατί άνθρωποι έχουν υπάρξει στη ζωή μου, αλλά δεν έχει γίνει η φωλιά».