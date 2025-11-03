Τζένη Διαγούπη: «Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ – Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Διαγούπη: «Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ – Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο»

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της πορεία, αποκαλύπτοντας πως έχει χρειαστεί να κάνει και άλλες δουλειές για να μπορέσει να βιοποριστεί. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της για έναν πιο δίκαιο και αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο, όπου όλοι οι καλλιτέχνες θα έχουν ίσες ευκαιρίες.

«Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. “Τι δουλειά κάνετε εσείς εδώ; Γιατί είστε εσείς εδώ;” μου έλεγε ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Στη συνέχεια, εξέφρασε το όραμά της για έναν πιο δίκαιο καλλιτεχνικό χώρο: «Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο. Δηλαδή, θα ήθελα όλοι να έχουμε από μία δουλειά, να έχουμε την εργασία μας. Όχι κάποιος να κάνει 500 πράγματα και οι άλλοι να μην κάνουν κανένα».

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει συγκατοικήσει ποτέ με σύντροφο: «Δεν έχω συγκατοικήσει, δεν έχω ζήσει με κάποιον στο σπίτι μου, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πως δεν έτυχε γιατί άνθρωποι έχουν υπάρξει στη ζωή μου, αλλά δεν έχει γίνει η φωλιά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού: «Κάποιοι επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνας της Δέσποινας Βανδή – Ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίσει ή να μοιάσει στην Άννα Βίσση»

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βα...
23:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, σε συνέντευξή του στο OPEN, μίλησε ανοιχτά για την απουσία του από τη...
22:45 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Κάθε καινούργια ζωή, έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική μου»

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Xαμογέλα και πάλι», όπου παραδ...
22:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Σε πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Δείτε φωτογραφίες

Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, την οποία διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός β...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς