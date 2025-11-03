Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα την περιοχή Χίντου Κους στο βόρειο Αφγανιστάν, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Το γεγονός ανακοίνωσαν το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο γεωλογικών ινστιτούτων. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές ακόμη και στην Καμπούλ, όπου, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές. Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός 6 Ρίχτερ είχε πλήξει τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ, προκαλώντας πάνω από 2.200 θανάτους. Ήταν ο πιο φονικός σεισμός στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Οι σεισμοί είναι συχνοί κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας. Από το 1900, δώδεκα σεισμοί μεγαλύτεροι των 7 Ρίχτερ έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον σεισμολόγο Μπράιαν Μπάπτι της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Από την επάνοδό τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν αρκετές παρόμοιες τραγωδίες. Ένας από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς σημειώθηκε το 2023 στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, όπου πάνω από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς.