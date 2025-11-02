ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Δεκέμβριο και σε παύση της το πρώτο τρίμηνο του 2026

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΠΕΚ: Συμφώνησε σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Δεκέμβριο και σε παύση της το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως και στη συνέχεια να σταματήσουν τις αυξήσεις της παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αναφέρει ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών σε ανακοίνωσή του.

Μεσούσης της ανάκτησης των μεριδίων αγοράς, το Ριάντ, η Μόσχα και άλλα έξι μέλη του ΟΠΕΚ+ αύξησαν τις ποσοστώσεις της παραγωγής τους για τον Δεκέμβριο σε διαδικτυακή συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα και ανακοίνωσαν παύση της για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι οκτώ συμμετέχουσες χώρες αυξάνουν “την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα” τον Δεκέμβριο σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής που απαιτείτο τον Νοέμβριο, προσθέτει ο ΟΠΕΚ+, όπως αναμενόταν από τους αναλυτές.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ αποφάσισαν επίσης να “αναστείλουν τις αυξήσεις της παραγωγής”, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε μήνα από τον Απρίλιο, στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

