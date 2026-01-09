Βρυξέλλες: «Πράσινο φως» για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

  • Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ έδωσαν το «πράσινο φως» για την υπογραφή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου του ευρωπαϊκού μπλοκ με τις χώρες της Mercosur.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χώρες όπως η Γερμανία υποστηρίζουν τη συμφωνία για το άνοιγμα νέων αγορών, ενώ η Γαλλία και οι αγρότες αντιτίθενται, φοβούμενοι αύξηση φθηνών αγροτικών εισαγωγών.
  • Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να υπογράψει τη συμφωνία με τους εταίρους της Mercosur, αν και απαιτείται και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι διπλωματικές διεργασίες στις Βρυξέλλες μπαίνουν σε τελική ευθεία για μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς άναψε το πρώτο «πράσινο φως» για τη σύναψή της, μεταδίδει το Reuters.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ έδωσαν την Παρασκευή την έγκρισή τους για την υπογραφή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου του ευρωπαϊκού μπλοκ με την ομάδα χωρών της Νότιας Αμερικής, Mercosur, περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και ύστερα από μήνες έντονων ζυμώσεων για να εξασφαλιστεί η στήριξη κρίσιμων κρατών-μελών, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις πριν από έναν χρόνο, και χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αποτελεί ζωτικό μέρος της ευρωπαϊκής προσπάθειας να ανοίξει νέες αγορές ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά.

Στον αντίποδα, οι πολέμιοι της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία -τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγό χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα αυξήσει απότομα τις εισαγωγές φθηνών αγροτικών προϊόντων, όπως βοδινό κρέας, πουλερικά και ζάχαρη, υπονομεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Αγρότες έχουν εξαπολύσει κινητοποιήσεις σε όλη την ΕΕ, αποκλείοντας αυτοκινητοδρόμους στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και πραγματοποιώντας πορείες στην Πολωνία την Παρασκευή.

Οι πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ δήλωσαν την Παρασκευή τις θέσεις των κυβερνήσεών τους, με τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης να ψηφίζουν υπέρ, όπως απαιτείται για την έγκριση, σύμφωνα με διπλωμάτες και πηγές της ΕΕ.

Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει δοθεί προθεσμία έως τις 5 μ.μ. ώρα Βρυξελλών (18:00 ώρα Ελλάδας) για να αποστείλουν γραπτή επιβεβαίωση των ψήφων τους.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να υπογράψει τη συμφωνία με τους εταίρους της Mercosur -Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη- πιθανότατα ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, πριν τεθεί σε ισχύ, θα απαιτηθεί και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

