Ουκρανός ΥΠΕΞ: Το ρωσικό πλήγμα με πύραυλο Ορέσνικ αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

  • Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.
  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης σε κατοικία του Πούτιν, ισχυρισμό που το Κίεβο χαρακτήρισε «ψέμα» και «παράλογο».
  • Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αντρίι Σίμπιχα
Φωτογραφία: Reuters

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις ΗΠΑ, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.


Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει νωρίτερα σε δήλωσή του ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμενο αεροσκάφος στα τέλη Δεκεμβρίου σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ, και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:51 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βρυξέλλες: «Πράσινο φως» για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Οι διπλωματικές διεργασίες στις Βρυξέλλες μπαίνουν σε τελική ευθεία για μια από τις μεγαλύτερε...
11:52 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα – «Συνεργαζόμαστε καλά»

Νέα ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Βενεζουέλα, στο Truth Soc...
08:14 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν «φλέγεται»: Κοινωνική εξέγερση με μπλακ άουτ επικοινωνιών και αβέβαιο αύριο – Πώς οι διαδηλώσεις απειλούν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο

Μια νέα δυναμική φαίνεται να αποκτούν οι κινητοποιήσεις στο Ιράν, καθώς οι διαμαρτυρίες των τε...
06:23 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ το τι θα πράξε...
