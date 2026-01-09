Μπογδάνος: «Ο Δένδιας κατσάδιασε τον Καιρίδη για τα μάτια της Κωνσταντοπούλου» – Τι απάντησε για την «εμπλοκή» του ονόματός του στον έντονο διάλογό τους

Την αναφορά του ονόματός του κατά τον έντονο διάλογο που είχαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο που είχε ο τελευταίος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω – Κάτω» στο OPEN.

Σημειώνεται ότι Δένδιας και Καιρίδης είχαν έναν έντονο διάλογο μετά τον χαρακτηρισμό «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που απηύθυνε ο Δημήτρης Καιρίδης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να ζητεί «συγγνώμη» από την κα Κωνσταντοπούλου εκ μέρους της κυβέρνησης.

Στο καφενείο της Βουλής λοιπόν, ο κ. Καιρίδης διαφώνησε με την κίνηση αυτή του κ. Δένδια και μεταξύ άλλων τού είπε «Τι είσαι; Παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος».

Η απάντηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

Σχολιάζοντας αυτή τη συζήτηση ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος από την εκπομπή, μίλησε αρχικά για «ταπείνωση» του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Ο δημοσιογράφος αρχικά είπε ότι ο κ. Δένδιας «τον κατσάδιασε για τα μάτια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε ότι «ο Νίκος Δένδιας καλοπιάνει διαχρονικά την Αριστερά και ταπείνωσε τον κ. Καιρίδη».

Μάλιστα είπε πως η κόντρα αυτή θύμισε τον παλαιότερο καβγά που είχε ο ίδιος με τον κ. Δένδια «για τα μάτια του Παφίλη».

«Το είχε κάνει ο Δένδιας σε μένα και είχε οδηγήσει στη διαγραφή μου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπογδάνος.

Απευθυνόμενος, δε, στον κ. Καιρίδη υποστήριξε: «Είναι δεδομένο κ. Καιρίδη ότι δεν είστε Μπογδάνος και εγώ δεν είμαι Καιρίδης. Έχουμε εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αξίες και αρχές. Εσείς είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και δεν θα σας κουνήσει κανείς, εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να μην είμαι πλέον σε αυτό τον στίβο που να μπορεί να με ταπεινώνει κάποιος υπουργός».