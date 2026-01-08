Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον χαρακτηρισμό «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε ζητήσει «συγγνώμη» εκ μέρους της Κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Δημήτρη Καιρίδη να αντιδρά λέγοντας «Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός».

Ο διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής: