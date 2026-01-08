Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Δένδιας, Καιρίδης

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον χαρακτηρισμό «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε ζητήσει «συγγνώμη» εκ μέρους της Κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Δημήτρη Καιρίδη να αντιδρά λέγοντας «Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός».

Ο διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής:

  • Δένδιας: «Έλα εδώ, πανάθεμά σε»
  • Καιρίδης: «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό»
  • Δένδιας: «Είσαι καλά; Σου άφησα δυόμισι λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα»
  • Καιρίδης: «Αν είναι θα το πω εγώ; Τι είσαι, παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος»
  • Δένδιας: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση»
  • Καιρίδης: «Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος»
  • Δένδιας: «Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε, ησύχασε και σκέψου το».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Όλες οι λεπ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:48 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπο...
18:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Χαρίτσης: «Τι απέγινε κ. Δένδια το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής μας πολιτικής όπως αποκαλούσατε το διεθνές δίκαιο;»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσι...
18:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας: Η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με τον δρόμο ανάπτυξης που ακολουθούν η κυβέρνηση και η ΕΕ

Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, σημ...
17:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: «Αφήστε τα ψευδοδιλλήματα, ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό, την στάση της για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, το π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι