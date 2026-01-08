Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον χαρακτηρισμό «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε ζητήσει «συγγνώμη» εκ μέρους της Κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Δημήτρη Καιρίδη να αντιδρά λέγοντας «Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός».
Ο διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής:
- Δένδιας: «Έλα εδώ, πανάθεμά σε»
- Καιρίδης: «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό»
- Δένδιας: «Είσαι καλά; Σου άφησα δυόμισι λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα»
- Καιρίδης: «Αν είναι θα το πω εγώ; Τι είσαι, παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος»
- Δένδιας: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση»
- Καιρίδης: «Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος»
- Δένδιας: «Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε, ησύχασε και σκέψου το».