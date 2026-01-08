Πατήσια: Πινακίδα φαρμακείου έπεσε από τους θυελλώδεις ανέμους και τραυμάτισε μία 15χρονη στο κεφάλι

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Στο κέντρο της Αθήνας μία 15χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, καθώς έπεσε στύλος με διαφημιστική πινακίδα φαρμακείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, πιθανά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Star ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές, που ξερίζωσαν την πινακίδα, η οποία κατέληξε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας το ανήλικο κορίτσι.

«Είδα την κοπέλα να πέφτει και να αιμορραγεί. Ήταν μόλις 15 ετών», ανέφερε συγκλονισμένος μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος φέρεται να ήταν παλαιός και σε κακή κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Όλες οι λεπ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:17 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

Πέθανε ο Χρήστος Πολίτης σε ηλικία 83 ετών. Ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε γεννηθεί στις 27 Δεκε...
23:04 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Θετικοί οι αγρότες στη νέα πρόσκληση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Αποφασίζουν την Παρασκευή εάν θα «σπάσουν» τον 48ωρο αποκλεισμό

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να πραγματοποιήσουν οι αγρότες την...
22:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Την Παρασκευή οι απολογίες των 4 εμπλεκομένων για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Το ξέσπασμα της μητέρας του θύματος και το βίντεο-σοκ

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο 26χρονος, που είναι ένα...
22:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στην Πάτρα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από το σπίτι της στην περιοχή το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι