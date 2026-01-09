Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή πάνω από ένα μήνα η 55χρονη Καναδή – Δεν την είχε αναζητήσει κανείς

  • Νεκρή εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα ήταν η 55χρονη Καναδή, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.
  • Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας, με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία.
  • Κανείς δεν είχε αναζητήσει την 55χρονη, ενώ είναι άγνωστο εάν έχει συγγενείς. Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν την πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα για την ανεύρεση τυχόν συγγενικών της προσώπων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νεκρή εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα ήταν η 55χρονη Καναδή, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η πρώτη αυτοψία έδειξε πως η 55χρονη έχασε την ζωή της πριν από ένα ή ακόμη και δύο μήνες. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία που έχουν παραγγελθεί θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου της.

Στον χώρο έγινε αυτοψία από τον αναπληρωτή διοικητή του Α’ Αστυνομικού Τμήματος και από βαθμοφόρο της ίδιας υπηρεσίας, στη διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν στοιχεία για την αστυνομική έρευνα.

Η γυναίκα που έχασε την ζωή της, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, περιφερόταν εκεί, δεν είχε μόνιμο τόπο κατοικίας και δεν είχε ποτέ ενοχλήσει με την συμπεριφορά της.

Σημειώνεται ότι κανείς δεν είχε αναζητήσει την 55χρονη και είναι άγνωστο εάν έχει συγγενείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν σχετικά την πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα, για την ανεύρεση τυχόν συγγενικών της προσώπων.

