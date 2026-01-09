Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η κλήση από τον Πρωθυπουργό – «Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου»

Σύνοψη από το

  • Τηλεφώνημα συμπαράστασης από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχθηκε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι θα απουσιάζει για 2 μήνες για να κάνει χημειοθεραπείες.
  • Ο Πρωθυπουργός του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του τόσο για ζητήματα που αφορούν το Δήμο όσο και για θέματα που αφορούν την πορεία της υγείας του.
  • Η δημόσια αποκάλυψη του 35χρονου ανήμερα των Θεοφανίων, ότι διαγνώστηκε από σπάνια μορφή καρκίνου, προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και χιλιάδες απλούς πολίτες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας Σινάνης - Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

Τηλεφώνημα συμπαράστασης από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχθηκε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ότι θα απουσιάζει για 2 μήνες για να κάνει χημειοθεραπείες.

Μιλώντας στον limnosfm100.gr ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό ο οποίος, του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του τόσο για ζητήματα που αφορούν το Δήμο όσο και για θέματα που αφορούν την πορεία της υγείας του, όπως αναφέρει το aiolos.tv.

«Ενημέρωσα τους συνεργάτες μου και τον υπουργό. Η κατανόηση ήταν τεράστια. Με πήρε τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός μιλήσαμε εκτενώς για το θέμα, ενδιαφέρθηκε ο άνθρωπος. Και ο κ. Λιβάνιος με καθοδήγησε πλήρως για να βρω την κατάλληλη ομάδα για αυτή τη μορφή καρκίνου. Βρήκα μια εξαιρετική ομάδα στο Αττικόν. Θα πάμε εκεί να ξεκινήσουμε τη διαδικασία» δήλωσε.

«Μιλήσαμε στις 15:30 χθες. Με πήραν από το γραφείο του Πρωθυπουργού, μου είπε ό,τι θέλω να τον καλώ και εκείνος να με καθοδηγεί, ότι θα είναι κοντά μου και θα ενημερώνεται για τον δήμο αλλά και για την πορεία της υγείας  μου. Μου είπε ότι θα σε παίρνω προσωπικά στο κινητό σου και υπηρεσιακά θα βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί ο δήμος» πρόσθεσε.

«Δεν περίμενα τέτοια συμπαράσταση, δεν περίμενα ότι έκανα τόσο καλό, δέχομαι μηνύματα και από ενώσεις καρκινοπαθών. Συγκινούμαι αν αυτή η δήλωσή μου αυτή στηρίξει έστω έναν άνθρωπο. Συζήτησα με τον γιατρό μου και με φίλους αν πρέπει να το πω στους συντοπίτες. Θεώρησα ηθικό και σωστό να τους το πω για να μην υπάρχουν παρερμηνείες για την ασθένειά μου και για να έχουν γνώση ότι θα λείπω» περιέγραψε.

«Ο γιατρός έτσι μου το είπε, έχεις καρκίνο. Είσαι άτυχος γιατί αυτή τη μορφή την έχουν 30 άτομα στην Ελλάδα και πρέπει να υποβληθείς σε χημειοθεραπείες και αφαίρεση του όγκου. Δεν έχεις μετάσταση, θα παλέψουμε 2-3 μήνες. Θεώρησα σωστό να το πω και εγώ έτσι σε όλους. Γιατί να υπάρχουν ταμπού;» πρόσθεσε.

«Θα μείνω στην Αθήνα. Η τεχνολογία μας δίνει τα συστήματα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, όσες μέρες μπορώ μετά την χημειοθεραπεία» ανέφερε. «Με κάλεσαν τα παιδιά να παίξουμε μπάλα στο σχολείο και μετά όταν παίξαμε διαπίστωσα ότι είχα ένα πρήξιμο στο αριστερό πόδι. Δεν έδωσα σημασία, είχα να παίξω 15 χρόνια. Αυτό έγινε τον Ιούνιο αλλά πονούσα μετά λίγο παραπάνω. Πήγα σε ένα συνέδριο και δεν μπορούσα να περπατήσω και έκανα εξετάσεις χάρη σε έναν συνεργάτη μου. Έκανα μαγνητική και ο ακτινολόγος μου είπε θα βάλουμε σκιαγραφικό και έτσι ξεκίνησαν οι υποψίες» είπε ο δήμαρχος.

Η δημόσια αποκάλυψη του 35χρονου ανήμερα των Θεοφανίων μιλώντας στους συμπολίτες του, ότι διαγνώστηκε από σπάνια μορφή καρκίνου, προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από πολιτικούς αυτοδιοικητικούς και χιλιάδες απλούς πολίτες. Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι.

 

14:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

14:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

14:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

13:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

