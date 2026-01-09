Μάριος Αθανασίου: Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ

  • Ο Μάριος Αθανασίου εξομολογήθηκε στον ALPHA ότι «πέρασε μια κρίση και ήθελε να τα αλλάξει όλα στη ζωή του», ένα στάδιο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως, αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, «δεν θα διάλεγε την ίδια δουλειά», ενώ μικρότερος ήθελε να γίνει πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.
  • Παράλληλα, ο Μάριος Αθανασίου αποκάλυψε ότι «οι κόρες του τον χειρίζονται στο 100%», ενώ προσπαθεί να μην περνάει πολλές ώρες στο κινητό.
«Οι τελευταίες χρονιές είναι περίεργες και μπερδεμένες για εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Πέρασα μια κρίση και ήθελα να τα αλλάξω όλα στη ζωή μου. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο», εξομολογήθηκε ο Μάριος Αθανασίου μιλώντας στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Κάνω το επάγγελμα του ηθοποιού σχεδόν 30 χρόνια. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα διάλεγα την ίδια δουλειά. Θα προτιμούσα να κάνω κάτι άλλο. Όταν ήμουν μικρότερος ήθελα να γίνω πιλότος της πολεμικής αεροπορίας» τόνισε ο ηθοποιός.

«Προσπαθώ να μην περνάω πολλές ώρες στο κινητό για να μην κάνουν το ίδιο και τα παιδιά μου. Δεν θα ανεβάσω φωτογραφία στα social media για να δείξω μια ψεύτικη αύρα. Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ. Από τις κόρες μου κατάφερα να μάθω την απότομη αλλαγή συμπεριφοράς. Οι κόρες μου με χειρίζονται στο 100%», ανέφερε ο Μάριος Αθανασίου.

