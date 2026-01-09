Μάριος Αθανασίου: Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ

«Οι τελευταίες χρονιές είναι περίεργες και μπερδεμένες για εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Πέρασα μια κρίση και ήθελα να τα αλλάξω όλα στη ζωή μου. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο», εξομολογήθηκε ο Μάριος Αθανασίου μιλώντας στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Κάνω το επάγγελμα του ηθοποιού σχεδόν 30 χρόνια. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα διάλεγα την ίδια δουλειά. Θα προτιμούσα να κάνω κάτι άλλο. Όταν ήμουν μικρότερος ήθελα να γίνω πιλότος της πολεμικής αεροπορίας» τόνισε ο ηθοποιός.

«Προσπαθώ να μην περνάω πολλές ώρες στο κινητό για να μην κάνουν το ίδιο και τα παιδιά μου. Δεν θα ανεβάσω φωτογραφία στα social media για να δείξω μια ψεύτικη αύρα. Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ. Από τις κόρες μου κατάφερα να μάθω την απότομη αλλαγή συμπεριφοράς. Οι κόρες μου με χειρίζονται στο 100%», ανέφερε ο Μάριος Αθανασίου.

