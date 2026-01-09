Ιωάννινα: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης – Στα λευκά έχουν ντυθεί τα ορεινά – Δείτε βίντεο

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού στα Ιωάννινα, όπου η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στο μηδέν και νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η ασθενής χιονόπτωση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Σημειώνεται ότι λόγω της κακοκαιρίας, μεγάλος μέρος της Ηπείρου, ειδικά τα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας έχουν ντυθεί στα λευκά, από χθες, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα social media από τις χιονοπτώσεις στα Ιωάννινα είναι μαγευτικές.

Δείτε βίντεο:

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα, όταν δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χιονοδρομίες.

Η τοποθέτηση των αλυσίδων πρέπει να γίνεται σε ασφαλή σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια ή πρόσθετοι κίνδυνοι, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι παραβάτες της απόφασης θα διώκονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/25), ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα Αστυνομικά Τμήματα Μικτής αρμοδιότητας έχουν εξουσιοδοτηθεί για ελέγχους και επιβολή πρόσθετων μέτρων τροχονομικής αστυνόμευσης, όπου απαιτηθεί.

Η απόφαση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ καλύπτοντας την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων και ενισχύοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών κατά τις μετακινήσεις σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής.