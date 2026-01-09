Ιωάννινα: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης – Στα λευκά έχουν ντυθεί τα ορεινά – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού στα Ιωάννινα, όπου νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους ακόμη και στο κέντρο της πόλης, ενώ τα ορεινά της Ηπείρου έχουν ντυθεί στα λευκά.
  • Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η ασθενής χιονόπτωση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι. Από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.
  • Λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα τα οχήματα υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιωάννινα: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης – Στα λευκά έχουν ντυθεί τα ορεινά – Δείτε βίντεο
Πηγή: Forecast Weather

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού στα Ιωάννινα, όπου η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στο μηδέν και νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η ασθενής χιονόπτωση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Σημειώνεται ότι λόγω της κακοκαιρίας, μεγάλος μέρος της Ηπείρου, ειδικά τα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας έχουν ντυθεί στα λευκά, από χθες, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα social media από τις χιονοπτώσεις στα Ιωάννινα είναι μαγευτικές.

Δείτε βίντεο:

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα, όταν δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χιονοδρομίες.

Η τοποθέτηση των αλυσίδων πρέπει να γίνεται σε ασφαλή σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια ή πρόσθετοι κίνδυνοι, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι παραβάτες της απόφασης θα διώκονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/25), ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα Αστυνομικά Τμήματα Μικτής αρμοδιότητας έχουν εξουσιοδοτηθεί για ελέγχους και επιβολή πρόσθετων μέτρων τροχονομικής αστυνόμευσης, όπου απαιτηθεί.

Η απόφαση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ καλύπτοντας την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων και ενισχύοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών κατά τις μετακινήσεις σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μελέτες

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

IRIS: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν για τις συναλλαγές οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου

Ταξί στην Αττική: Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ για τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» – Διαμαρτυρία συγγενών και φίλων του θύματος κατά τη μεταγωγή του 16χρονου στα δικαστήρια

Βαρύ είναι το κλίμα έξω από τα δικαστήρια στις Σέρρες, όπου μετήχθη νωρίτερα σήμερα ο 16χρονος...
14:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρή πάνω από ένα μήνα η 55χρονη Καναδή – Δεν την είχε αναζητήσει κανείς

Νεκρή εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα ήταν η 55χρονη Καναδή, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε χθε...
13:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης στη Θεσσαλονίκη

Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη – και επικουρικά στην Αθήνα –...
13:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των περισσότερων μπλόκω...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι