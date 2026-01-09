Σέρρες: «17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» – Διαμαρτυρία συγγενών και φίλων του θύματος κατά τη μεταγωγή του 16χρονου στα δικαστήρια

Βαρύ είναι το κλίμα έξω από τα δικαστήρια στις Σέρρες, όπου μετήχθη νωρίτερα σήμερα ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο.

Ο 16χρονος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί φίλοι του θύματος, μαζί με την αδελφή του, που ζητούν δικαίωση. «17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή», αναγράφεται σε ένα από τα πλακάτ που κρατούν οι συγκεντρωθέντες και σε ένα άλλο «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει».

Προανακριτικά, ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον 17χρονο, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει το αγόρι, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του ανήλικου, είχε πει ότι ο 16χρονος είναι συντετριμμένος, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως υποστήριξε χθες ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος «πάντα οι κατηγορίες είναι βαρύτερες απ’ αυτό που ίσως καταλήξει το δικαστήριο. Ο εντολέας μου υποστηρίζει ότι είναι μια θανατηφόρα σωματική βλάβη… Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού».

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ από την συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια:

Δείτε εικόνες:

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών, ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανέβει στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.