Καιρίδης για Δένδια: Άστοχο και ατυχές να δίνεται άλλοθι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Αν κάποιος έπρεπε να μιλήσει, αυτός ήμουν εγώ

Στο επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που προκάλεσε και την παρέμβαση του Νίκου Δένδια, απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, λέγοντας, μεταξύ άλλων πως «όποιος της δίνει άλλοθι είναι άστοχο και ατυχές», ενώ σχετικά με την τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, σημείωσε πως «αν κάποιος έπρεπε να μιλήσει, αυτός ήμουν εγώ».

«Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες. Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Σχετικά τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου», απάντησε: «Το ”βρώμικες δουλειές” είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό, στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό και μία αίσθηση ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με τη πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή χθες. Εμείς ήμασταν στη Βουλή όλη μέρα».

«Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα και δεν αφήνει να σταυρώσουμε φράση, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- και στη συνέχεια λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος – της δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα – για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε μόνο στη Βουλή και από το πρωί έως το βράδυ δίνουμε τον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία. Βγάζει χρήματα, ως δικηγόρος», συνέχισε ο Δημήτρης Καιρίδης. «Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές της συμπολίτευσης», συμπλήρωσε, ενώ σημείωσε πως χρησιμοποιώντας αυτή τη φράση, πράγματι της έδωσε άλλοθι.

Κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Δένδια ο οποίος απολογήθηκε εκ μέρους του ζητώντας συγγνώμη από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στη Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας και η ΚΟ εκπροσωπείται από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που αναπληρώνει τον αρχηγό της, τον κ. Μητσοτάκης».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για «φάουλ» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει, αυτός ήμουν εγώ. Από εκεί και πέρα η φιλία μου και η εκτίμηση μου, και η προσπάθεια που έκανε στο υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο υπουργείο Άμυνας, είναι δεδομένη».