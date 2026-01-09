Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα» – Ανησυχία για την αποδυνάμωση της διεθνούς διπλωματίας

«Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ’ στις ευχές του προς το διπλωματικό σώμα κρίνοντας ιδιαίτερα ανησυχητική την αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας.

«Μία διπλωματία που προωθεί τον διάλογο και αναζητά την συναίνεση όλων έχει αντικατασταθεί από την διπλωματία της ισχύος, των προσώπων ή των συμμαχικών ομάδων», είπε ο πάπας κατά την ομιλία του ενώπιον των πρεσβευτών που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Εδρα.

«Η αρχή που επικράτησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων, παραβιάστηκε», είπε.

«Δεν αναζητάμε πλέον την ειρήνη ως δώρο και ως επιθυμητό αγαθό καθαυτό (…) αλλά την αναζητάμε μέσω των όπλων, ως όρο για να δηλώσουμε την δική μας κυριαρχία».

«Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου που είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε ειρηνικής συνύπαρξης», πρόσθεσε χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα.

Για τους Παλαιστίνιους

Οι παλαιστίνιοι πολίτες «έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στην δική τους γη» στην Δυτική Όχθη και την Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πάπας υπενθυμίζοντας την θέση της Αγίας Έδρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Δυστυχώς, διαπιστώνουμε αύξηση της βίας στην Δυτική Όχθη κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού που έχει το δικαίωμα να ζει εν ειρήνη στην δική τους γη», τόνισε ο πάπας κατά την ομιλία του Βατικανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ