Τραμπ: Ανακοίνωσε χερσαία πλήγματα στο Μεξικό κατά των καρτέλ – «Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε στην ξηρά»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια σημαντική κλιμάκωση στη στρατιωτική της εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να επεκτείνει τις επιχειρήσεις και σε χερσαία πλήγματα εναντίον καρτέλ στο Μεξικό.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε στην ξηρά όσον αφορά τα καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι στο Fox News.

Δεν έδωσε, ωστόσο, επιπλέον πληροφορίες.

Η δήλωση αυτή ακολουθεί μήνες επιθέσεων στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική, στις οποίες έχουν εμπλακεί αμερικανικές δυνάμεις. Τα πλήγματα σε σκάφη που υποτίθεται ότι μεταφέρουν κοκαΐνη και φαιντανύλη, σε διεθνή ύδατα και κοντά στην ακτή της Βενεζουέλας, έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται επίσης μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από δυνάμεις των ΗΠΑ σε επιχείρηση στο Καράκας.

Μια ενδεχόμενη επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ξηρά στο Μεξικό θα συνιστούσε σημαντική διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στην περιοχή, δεδομένου ότι τα δύο πιο ισχυρά εγκληματικά δίκτυα της χώρας, το καρτέλ Σιναλόα και το καρτέλ Jalisco New Generation, ελέγχουν τεράστια εδάφη και έχουν εμπλακεί σε βίαιους συγκρούσεις που προκάλεσαν πάνω από 30.000 θανάτους μόνο πέρυσι.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Φεβρουάριο του 2025 έξι μεξικανικά καρτέλ ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» και ενδέχεται να δικαιολογήσει στρατιωτική παρέμβαση.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο μεξικανικό έδαφος, προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει τις προστασίες έναντι μη εξουσιοδοτημένων ξένων επιχειρήσεων.

Αντίδρασή της περιελάμβανε τη δήλωση ότι η Αμερική «δεν ανήκει» σε καμία μεμονωμένη χώρα, απαντώντας στις εκτιμήσεις του Τραμπ για την «κυριαρχία» της Ουάσιγκτον στην περιοχή μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι έχει πιέσει τη Σέινμπαουμ να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων κατά των μεξικανικών καρτέλ, προσθέτοντας ότι είχε απορριφθεί από αυτήν στο παρελθόν.

Οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαιντανύλης και άλλων συνθετικών οπιοειδών έχουν προκαλέσει περισσότερους από 100.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ από το 2021, με τα μεξικανικά καρτέλ να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της φαιντανύλης που εισέρχεται στη χώρα χρησιμοποιώντας χημικούς πρόδρομους κυρίως από την Κίνα.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την ουσία ως «όπλο μαζικής καταστροφής» τον Δεκέμβριο του 2025.