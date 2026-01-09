Τραμπ: Ανακοίνωσε χερσαία πλήγματα στο Μεξικό κατά των καρτέλ – «Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε στην ξηρά»

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και σε χερσαία πλήγματα εναντίον καρτέλ στο Μεξικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε στην ξηρά όσον αφορά τα καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό».
  • Η κίνηση αυτή ακολουθεί μήνες επιθέσεων σε διεθνή ύδατα, ενώ τα μεξικανικά καρτέλ ελέγχουν τεράστια εδάφη. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει έξι μεξικανικά καρτέλ «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» τον Φεβρουάριο του 2025.
  • Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική παρουσία, προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Έχει απορρίψει τις πιέσεις του Τραμπ για ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων κατά των καρτέλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Μεξικό
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια σημαντική κλιμάκωση στη στρατιωτική της εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να επεκτείνει τις επιχειρήσεις και σε χερσαία πλήγματα εναντίον καρτέλ στο Μεξικό.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε στην ξηρά όσον αφορά τα καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι στο Fox News.

Δεν έδωσε, ωστόσο, επιπλέον πληροφορίες.

Η δήλωση αυτή ακολουθεί μήνες επιθέσεων στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική, στις οποίες έχουν εμπλακεί αμερικανικές δυνάμεις. Τα πλήγματα σε σκάφη που υποτίθεται ότι μεταφέρουν κοκαΐνη και φαιντανύλη, σε διεθνή ύδατα και κοντά στην ακτή της Βενεζουέλας, έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται επίσης μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από δυνάμεις των ΗΠΑ σε επιχείρηση στο Καράκας.

Μια ενδεχόμενη επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ξηρά στο Μεξικό θα συνιστούσε σημαντική διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στην περιοχή, δεδομένου ότι τα δύο πιο ισχυρά εγκληματικά δίκτυα της χώρας, το καρτέλ Σιναλόα και το καρτέλ Jalisco New Generation, ελέγχουν τεράστια εδάφη και έχουν εμπλακεί σε βίαιους συγκρούσεις που προκάλεσαν πάνω από 30.000 θανάτους μόνο πέρυσι.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Φεβρουάριο του 2025 έξι μεξικανικά καρτέλ ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» και ενδέχεται να δικαιολογήσει στρατιωτική παρέμβαση.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο μεξικανικό έδαφος, προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει τις προστασίες έναντι μη εξουσιοδοτημένων ξένων επιχειρήσεων.

Αντίδρασή της περιελάμβανε τη δήλωση ότι η Αμερική «δεν ανήκει» σε καμία μεμονωμένη χώρα, απαντώντας στις εκτιμήσεις του Τραμπ για την «κυριαρχία» της Ουάσιγκτον στην περιοχή μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι έχει πιέσει τη Σέινμπαουμ να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων κατά των μεξικανικών καρτέλ, προσθέτοντας ότι είχε απορριφθεί από αυτήν στο παρελθόν.

Οι θάνατοι από υπερβολική δόση φαιντανύλης και άλλων συνθετικών οπιοειδών έχουν προκαλέσει περισσότερους από 100.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ από το 2021, με τα μεξικανικά καρτέλ να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της φαιντανύλης που εισέρχεται στη χώρα χρησιμοποιώντας χημικούς πρόδρομους κυρίως από την Κίνα.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την ουσία ως «όπλο μαζικής καταστροφής» τον Δεκέμβριο του 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μελέτες

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

IRIS: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν για τις συναλλαγές οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου

Ταξί στην Αττική: Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ για τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:51 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βρυξέλλες: «Πράσινο φως» για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Οι διπλωματικές διεργασίες στις Βρυξέλλες μπαίνουν σε τελική ευθεία για μια από τις μεγαλύτερε...
11:52 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα – «Συνεργαζόμαστε καλά»

Νέα ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Βενεζουέλα, στο Truth Soc...
08:14 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν «φλέγεται»: Κοινωνική εξέγερση με μπλακ άουτ επικοινωνιών και αβέβαιο αύριο – Πώς οι διαδηλώσεις απειλούν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο

Μια νέα δυναμική φαίνεται να αποκτούν οι κινητοποιήσεις στο Ιράν, καθώς οι διαμαρτυρίες των τε...
06:23 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ το τι θα πράξε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι