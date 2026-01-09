Χρήστος Πολίτης: Συγκλονίζει ο αδελφός του – «Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του – Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης.

Όπως είπε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αγαπούσε το θέατρο. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο… “Έφυγε” τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία ως οικογένεια. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή, τα οποία τα είχε ως παιδιά του» περιέγραψε.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του, όπου και τον βρήκε νεκρό. Με σεβασμό στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε δημόσια η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.