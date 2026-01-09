Χρήστος Πολίτης: Συγκλονίζει ο αδελφός του – «Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του – Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος»

Σύνοψη από το

  • Ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα και είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του, αντιθέτως διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του και είχε έντονη επικοινωνία με τα ανίψια του.
  • Ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον εντόπισε νεκρό στο σπίτι του, ενώ η οικογένεια ζήτησε η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χρήστος Πολίτης

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης.

Όπως είπε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αγαπούσε το θέατρο. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο… “Έφυγε” τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία ως οικογένεια. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή, τα οποία τα είχε ως παιδιά του» περιέγραψε.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του, όπου και τον βρήκε νεκρό. Με σεβασμό στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε δημόσια η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2 – Σε ποια τρόφιμα βρίσκονται

Tεκμήρια διαβίωσης 2026: Τα «ψιλά γράμματα » που πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές που έρχονται

Εγκρίθηκε η συμφωνία της Ε.Ε. με τη Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα – Τι σηματοδοτεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:11 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο – Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρ...
16:06 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα Τέμπη – Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και των αγροτικών ο...
15:47 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Λάρισα: Τούμπαρε αυτοκίνητο και έπεσε σε χαντάκι – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης ...
15:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Ανώνυμη καταγγελία εμφάνιζε την 15χρονη να εκδίδει την 24χρονη αδελφή της – Οι καταθέσεις από δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση φρίκης που απασχολεί τις αρχές στην Κρήτη. Ανώνυμη καταγγελία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι