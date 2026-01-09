Κύπρος: Σάλος με το βίντεο από το Προεδρικό Μέγαρο – Η έκτακτη νυχτερινή σύσκεψη υπό τον Χριστοδουλίδη και τα τουρκικά γλωσσικά ίχνη στην ανάρτηση

Έντονες πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στην Κύπρο η κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο υπαινίσσεται παράνομες χρηματοδοτήσεις και μηχανισμό διαπλοκής γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, σε μια υπόθεση που ήδη ερευνάται από τις Αρχές και συνοδεύεται από κατηγορηματικές κυβερνητικές διαψεύσεις.

Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, που εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στην πλατφόρμα X, επιχειρεί να συνδέσει την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2023, Νίκου Χριστοδουλίδη, με παράνομη διακίνηση χρημάτων, αλλά και με εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που φέρεται να σχετίζεται με τη σύζυγό του, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη.

Η κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του βίντεο, κάνοντας λόγο για κακόβουλη κατασκευή, ενώ το υλικό παρουσιάζει, μέσα από μονταρισμένα αποσπάσματα, την εικόνα ύπαρξης οργανωμένου μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το επίμαχο βίντεο

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Στο βίντεο προβάλλονται επιλεγμένες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Ο Χρυσοχόος ακούγεται επίσης σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου».

Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις.

Ο τρόπος παρουσίασης των αποσπασμάτων επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το επιτελείο Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική εκστρατεία, ξεπερνώντας το νόμιμο όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Παράλληλα, το βίντεο αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρχε μηχανισμός μέσω του οποίου εταιρείες διοχέτευαν χρήματα στο Προεδρικό Μέγαρο, με αντάλλαγμα διευκολύνσεις και προώθηση αιτημάτων τους.

Στο ΤΑΕ Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, όπως αποκαλύφθηκε από το philenews, προχώρησε από χθες σε καταγγελία στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του έχουν συρραφεί με τρόπο που εξυπηρετεί το αφήγημα των δημιουργών του βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόσωπα που φέρονται να κατέγραψαν παράνομα τις συνομιλίες του παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί υπήκοοι και διαχειριστές επενδυτικού ταμείου.

Οι ίδιοι είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό, εμφανιζόμενοι ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν ποσό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Ο Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα και, όπως αναφέρεται, τους συνάντησε υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητα.

Έκτακτη σύσκεψη με Χριστοδουλίδη και ΚΥΠ

Μετά τις διαστάσεις που έλαβε η υπόθεση, πληροφορίες του philenews ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αργά χθες το βράδυ, έγινε λόγος για συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο γενικός εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Προϊόν «κακόβουλου μοντάζ» και «υβριδική» επίθεση

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, ο Λακκοτρύπης επιβεβαίωσε γραπτώς ότι έχει προσφύγει στο ΤΑΕ, χαρακτηρίζοντας το βίντεο προϊόν κακόβουλου μοντάζ. Στην αυτούσια δήλωσή του ανέφερε:

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Ακολούθησε επίσημη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο οποίος ανέφερε σε γραπτή δήλωση: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

«Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας», ανέφερε σε συμπληρωματική του δήλωση.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο μικροσκόπιο το βίντεο και ο λογαριασμός «Emily Thompson»

Από τη στιγμή που το βίντεο δημοσιοποιήθηκε στο X, άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια σχετικά με τα κίνητρα και την προέλευσή του.

Ο λογαριασμός @EmilyTanalyst ανήκει σε χρήστη που αυτοπαρουσιάζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Στο βιογραφικό του λογαριασμού αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είμαι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας με κύριο αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική».

Η απήχηση του λογαριασμού στην πλατφόρμα παραμένει περιορισμένη, σημειώνει το Sigma Live, καθώς μέχρι χθες αριθμούσε 468 ακολούθους και σήμερα περίπου 940. Διαθέτει μπλε ένδειξη επαλήθευσης, η οποία συνδέεται με συνδρομή στο Χ και επιβεβαιώνει την ενεργή λειτουργία του λογαριασμού, χωρίς να πιστοποιεί την εγκυρότητα των αναρτήσεων.

Το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 και εμφανίζεται να έχει έδρα τη Βρετανία, ωστόσο η δραστηριότητά του εντείνεται τους τελευταίους μήνες, με αυξημένες αναρτήσεις, κοινοποιήσεις και σχολιασμό.

Το τελευταίο δίμηνο λειτουργεί κυρίως ως αναμεταδότης πολιτικών εξελίξεων, αναδημοσιεύοντας περιεχόμενο από διεθνείς πηγές, ενώ συχνά περιορίζεται σε σύντομα σχόλια.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο, καταγράφεται σαφής στροφή του ενδιαφέροντος προς την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, με αύξηση πρωτότυπων αναρτήσεων.

Από την ιστοσελίδα Omega Live σημειώνεται ότι τα μοναδικά εκτενή tweets του λογαριασμού είναι τρία, αφορούν όλα την Κύπρο και αναρτήθηκαν εντός της εβδομάδας ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη χώρα.

Το προφίλ έγινε ευρύτερα γνωστό χθες, 8 Ιανουαρίου 2026, όταν δημοσιεύτηκε ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral και περιείχε βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών, με δραματική λεζάντα που έγραφε «BREAKING BOMBSHELL VIDEO» και τη φράση «Can’t even describe what I just received!» (Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτό που μόλις έλαβα).

Στην ανάρτηση αυτή αναφέρθηκε ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός, επισημαίνοντας ότι εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη χρήσης τουρκικού πληκτρολογίου, όπως χαρακτήρες «ı» χωρίς τελεία σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa) και το «ş», στοιχεία που δεν ανήκουν στο αγγλικό αλφάβητο και συνήθως παραπέμπουν σε τουρκική διάταξη πληκτρολογίου.

Όπως διευκρινίζεται, η παρουσία αυτών των χαρακτήρων δεν συνιστά απόδειξη ταυτότητας των δημιουργών, καθώς ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί σκόπιμα ως μέθοδος παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού.

Παράλληλα, η συνολική εικόνα του λογαριασμού δεν παραπέμπει σε αυτοματοποιημένο bot, αναφέρει το Sigma Live.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων πίσω από τον λογαριασμό και το βίντεο παραμένει άγνωστη, με τη μόνη πληροφορία που έχει δημοσιοποιηθεί να είναι ότι όσοι προσέγγισαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με τους ίδιους, ως «Ολλανδοί επενδυτές».