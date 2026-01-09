Λαμία: 60 φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στην είσοδο της πόλης – «Να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά»

Σύνοψη από το

  • Εξήντα φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στη Λαμία εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών, με τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών Φθιώτιδας να δηλώνει ότι «από χθες το βράδυ βρίσκονται στην είσοδο της Λαμίας».
  • Φορτηγά που ξεκίνησαν από την Αθήνα δεν μπορούν να φτάσουν και παραμένουν στη Θήβα, ενώ οι οδηγοί δηλώνουν ότι «έχουμε τώρα έναν μήνα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα».
  • Οδηγοί φορτηγών απευθύνουν έκκληση «να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά», υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Εγκλωβισμένα φορτηγά

Εξήντα φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στη Λαμία εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Φθιώτιδας, Χρήστος Σιούτας «από χθες το βράδυ βρίσκονται στην είσοδο της Λαμίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο και τα φορτηγά που ξεκίνησαν από την Αθήνα δεν μπορούν να φτάσουν και παραμένουν στη Θήβα.

Αυτή τη στιγμή τα φορτηγά που βρίσκονται στη Λαμία, μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα.

Ο κ. Σιούτας τόνισε ότι «πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα των αγροτών, αλλά εμείς την πληρώνουμε την κατάσταση. Έχουμε τώρα έναν μήνα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα».

Άλλος οδηγός φορτηγού τόνισε στο Action24 «να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Δείτε το βίντεο:

ENIKOS NETWORK

10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Πολίτης: «Χαμός γινόταν, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω» – Όσα είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του για τη «Λάμψη»

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ο σπουδαίος ηθοποιός, Χρήστος Πολίτης, ο οποίος πέθ...
09:53 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μαρουσάκης: Η απάντηση σε Κολυδά και Τσατραφύλλια για τις «πολικές φωτοβολίδες» – «Θα περάσουν σύντομα σε χρόνο, αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση»

Οι «πολικές φωτοβολίδες» άναψαν το «φυτίλι» της νέας κόντρας μεταξύ των μετεωρολόγων. Ο Κλέαρχ...
08:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κάλυμνος: Φάλαινα εμφανίστηκε στον κόλπο των Αργινώντων – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Μία φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της, την Πέμπτη (08/01), στον κόλπο των Αργινώ...
08:13 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι δρόμοι στα περισσότερα μπλόκα – «Κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει»

«Ναι» στην πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαν οι ...
