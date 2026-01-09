Λαμία: 60 φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στην είσοδο της πόλης – «Να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά»

Εξήντα φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στη Λαμία εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Φθιώτιδας, Χρήστος Σιούτας «από χθες το βράδυ βρίσκονται στην είσοδο της Λαμίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο και τα φορτηγά που ξεκίνησαν από την Αθήνα δεν μπορούν να φτάσουν και παραμένουν στη Θήβα.

Αυτή τη στιγμή τα φορτηγά που βρίσκονται στη Λαμία, μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα.

Ο κ. Σιούτας τόνισε ότι «πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα των αγροτών, αλλά εμείς την πληρώνουμε την κατάσταση. Έχουμε τώρα έναν μήνα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα».

Άλλος οδηγός φορτηγού τόνισε στο Action24 «να ανοίξουν οι δρόμοι να πάμε για δουλειά. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Δείτε το βίντεο: