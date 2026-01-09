Euroleague: Μόνο νίκη βλέπει στο ΣΕΦ απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Σύνοψη από το

  • Την Παρασκευή (9/1, 21:15), στο δεύτερο ματς της «διαβολοβδομάδας» ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη.
  • Ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ταϊρικ Τζόουνς και αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα.
  • Η Μπάγερν Μονάχου θα παραταχθεί στο ΣΕΦ χωρίς τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς λόγω μυικού τραυματισμού, ενώ προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στην Euroleague.
Η ήττα από την πρωταθλήτρια Euroleague 2025 Φενερμπαχτσέ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν… από αυτές που θεωρούνται εντός προγράμματος για τον Ολυμπιακό που όχι μόνο την κοίταξε «κατάματα», αλλά απείλησε να «δραπετεύσει» με το «διπλό» και τώρα, την Παρασκευή (9/1, 21:15), στο δεύτερο ματς της «διαβολοβδομάδας» υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague, η ομάδα του Πειραιά δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη κόντρα στους Βαυαρούς. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 11-8 με αγώνα λιγότερο (λόγω της αναβολής του ματς με τη Φενέρ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική), ενώ οι Βαυαροί θα μεταβούν στο Φάληρο, με ρεκόρ 7-13.

Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Εν τη απουσία του ο Ντόντα Χολ έκανε το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας double double, με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει πάντως στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα σέντερ, Ταϊρικ Τζόουνς, καθώς έκανε την πρώτη ομαδική προπόνηση την Πέμπτη (8/1) και εκτός απροόπτου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του κόντρα στην Καρδίτσα για την Greek Basketball League.

«Όσον αφορά στον Τζόουνς δεν είναι η ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια στην Παρτιζάν και έκανε προπονήσεις, που σημαίνει ότι σε καλή κατάσταση για να παίξει άμεσα. Το πλάνο μας είναι να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά στη χημεία μας. Δεν ξέρω αυτό πότε θα είναι. Για να είμαι ειλικρινής η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα. Θα έλεγα ότι μία ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει στην Καρδίτσα την Κυριακή και μετά να μπει στα παιχνίδια που το επόμενο βέβαια είναι με την Παρτίζαν, αλλά για αυτά θα σας ενημερώνει η ομάδα μέρα με την ημέρα» είπε σχετικά με τον Τζόουνς ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day.

Aμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα απέναντι στην Μπάγερν, ενώ εκτός θα βρίσκονται για ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ.

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Οι Βαυαροί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς. Ο αρχηγός της Μπάγερν αντιμετωπίζει μυικό τραυματισμό και δεν θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο Λούτσιτς δεν είχε αγωνιστεί στο β΄ μέρος της νίκης της Μπάγερν επί της Μπασκόνια, για την 20ή αγωνιστική. Μυικό τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Καμάρ Μπάλντγουιν και είναι αμφίβολος για τον αγώνα απέναντη στην ομάδα του Πειραιά. Εκτός βρίσκονται για την Μπάγερν και οι Ελάις Χάρις και Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Πάντως, αξιοσημείωτο είναι πως ο Αντρέας Ομπστ αναδείχτηκε MVP της προηγούμενης αγωνιστικής της Euroleague (20ής), χάρη στους 37 πόντους που σημείωσε στη νίκη των Βαυαρών επί της Μπασκόνια.

Η Μπάγερν προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, καθώς είχε επικρατήσει με 95-71 της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 19η αγωνιστική. Η τελευταία ήττα της Μπάγερν κατεγράφη στην 18η αγωνιστικό, όταν ηττήθηκε με 72-82 εντός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να πραγματοποιεί τότε το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία διαδεχόμενος τον Γκόρντον Χέρμπερτ.

Ως προς την παραγωγικότητα, ο Ολυμπιακός σημειώνει σχεδόν 8 περισσότερους πόντους μέσο όρο από τους Βαυαρούς. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 87,9 πόντους μ.ο., ενώ η γερμανική ομάδα μετρά 79,3 μ.ο.

Στην άμυνα βρίσκονται πολύ κοντά οι δύο ομάδες, αφού οι Πειραιώτες δέχονται 84,6 πόντους μ.ο. και η Μπάγερν 84,1 μ.ο. Ο Ολυμπιακός μαζεύει περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ, ενώ η Μπάγερν μαζεύει περισσότερα αμυντικά. Πολύ κοντά βρίσκονται οι δύο αντίπαλοι ως προς τα στατιστικά ευστοχίας και στις τρεις κατηγορίες, τρίποντα, δίποντα και βολές.

Διαιτητές της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου, για την 21η αγωνιστική της Euroleague ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

