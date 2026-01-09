Ελβετία: Στον Εισαγγελέα το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ στο Κραν-Μοντανά – Βίντεο

  • Ελβετοί εισαγγελείς κάλεσαν σήμερα τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν-Μοντανά, όπου από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι.
  • Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές.
  • Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, ενώ ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου.
Ελβετοί εισαγγελείς κάλεσαν σήμερα τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν-Μοντανά, όπου από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι -οι μισοί ανήλικοι- εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για το γεγονός ότι το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών κυκλοφορεί ελεύθερο.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».


Οι ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την είσοδό τους νωρίτερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν, όπου οι ελβετικές αρχές έχουν προγραμματίσει για το μεσημέρι τελετή μνήμης για τα θύματα.


Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Φωτογραφία: Reuters

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους της 6ης Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι τα νόμιμα κριτήρια για την κράτηση του ζευγαριού δεν πληρούνταν.


Αυτόπτες μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία έπιασε φωτιά το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Le Constellation Ελβετία Κραν Μοντανά φωτιά
Το BBC Verify επαλήθευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν αναμμένα βεγγαλικά κολλημένα σε μπουκάλια μέσα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Le Constellation.

Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου. Πριν από λίγες ημέρες, ο τοπικός δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το μπαρ είχε χάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Είκοσι ένας από τους νεκρούς ήταν από την Ελβετία, επτά από τη Γαλλία και έξι από την Ιταλία. Υπήρχε επίσης ένας με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανός-Ισραηλινός.

Οι Πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας αναμένεται να παραστούν στην τελετή σε λίγη ώρα στη γειτονική πόλη Μαρτινί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

